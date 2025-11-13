Δεν βγαίνει με 5.000 ευρώ ο Κυριαζίδης της ΝΔ:  «Δεν πρέπει να φάω; Ευτυχώς δουλεύει η σύζυγος»

«Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ» είπε ο Κυριαζίδης.

Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες των 1.000 ευρώ μισθού, στις 15-20 του μηνός δεν ξέρουν πως θα περάσουν. Την ώρα που η γιαγιά από τη Γορτυνία συγκλόνισε όλη την Ελλάδα με όσα είπε στον Λάκη Λαζόπουλο, λέγοντας πως παίρνει σύνταξη ΟΓΑ 360 ευρώ τον μήνα, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε διαγραφεί αλλά επανήλθε στο κόμμα, προκαλεί ξανά.

Ούτε λίγο ούτε πολύ παραπονέθηκε πως με τη βουλευτική αποζημίωση, των 5.000 ευρώ όπως είπε ο ίδιος, δεν βγαίνει και πάλι καλά που δουλεύει η σύζυγός του.

