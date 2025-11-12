Δημοσκόπηση RealPolls: Η απήχηση Σαμαρά, Τσίπρα και η πρώτη αξιολόγηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Τα πορίσματα της δημοσκόπησης της RealPolls.
Σε αντίθεση με ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά ή του Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες φέρεται να βλέπουν θετικά τη μέχρι τώρα δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, που δημοσιεύτηκε σήμερα (12/11).
Επιπλέον, τα πορίσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, την στιγμή που μικρότερα κόμματα σημειώνουν πτώση.
@Photo credits: INTIME, ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
