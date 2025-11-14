Νίκος Χαρδαλιάς από τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: «Η Αττική και τα 4,5 εκατ. κατοίκων της απαιτούν ισονομία, σεβασμό και αλήθειες  από την Πολιτεία»

Κάλεσμα ενότητας, συνεργασίας και αποφασιστικής διεκδίκησης για την ουσιαστική αναβάθμιση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στη χώρα απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η συγκυρία που διανύει η χώρα – σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – επιβάλλει μια νέα αντίληψη λειτουργίας του κράτους, στηριγμένη στην αποκέντρωση, στη διαφάνεια, στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και στην ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.

«Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει δέσμια ενός συγκεντρωτικού κράτους που δυσπιστεί απέναντι στους θεσμούς που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι «η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά χάρες, αλλά σεβασμό, θεσμική ισοτιμία και πραγματική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με τους αναγκαίους πόρους και την ευθύνη που της αναλογεί».

«Η νέα Χάρτα Αυτοδιοίκησης είναι ιστορική ευκαιρία – δεν επιτρέπεται να χαθεί»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε τη συζήτηση για τη νέα Χάρτα Αυτοδιοίκησης ως «κομβική στιγμή για τη θεσμική θωράκιση και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των Περιφερειών», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική ή νομοθετική μεταρρύθμιση, αλλά για μια νέα θεσμική αρχιτεκτονική του κράτους».

Όπως ανέφερε, η νέα Χάρτα πρέπει:

* να κατοχυρώνει σταθερούς και επαρκείς πόρους για τις Περιφέρειες,

* να περιορίζει τη γραφειοκρατία και τον υπερσυγκεντρωτισμό,

* να ενισχύει την ευθύνη και τη λογοδοσία των αιρετών,

* και να επιτρέπει στον πολίτη να βλέπει απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητά του.

«Αν δεν υπάρξει τολμηρό βήμα αποκέντρωσης και ενίσχυσης της τοπικής δημοκρατίας, θα μείνουμε δέσμιοι μιας ρητορικής χωρίς περιεχόμενο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η ΕΝΠΕ πρέπει να αποτελέσει θεσμικό συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργάνων που σχεδιάζουν τη νέα Πολιτική Συνοχής μετά το 2027».

Ενεργός ρόλος των Περιφερειών στη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το βασικό εργαλείο που κρατά ενωμένη την Ευρώπη» και δίνει στις Περιφέρειες τη δυνατότητα να μειώσουν ανισότητες, να στηρίξουν την απασχόληση και να επενδύσουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Επεσήμανε μάλιστα ότι η ΕΝΠΕ πρέπει να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο στα ευρωπαϊκά όργανα, ενόψει των συζητήσεων για τα νέα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της περιόδου 2028 – 2034, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιστροφής σε ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης.

«Αν δεν συμμετέχουμε ενεργά, άλλοι θα σχεδιάσουν για εμάς», σημείωσε με έμφαση ο κ. Χαρδαλιάς, καλώντας τις Περιφέρειες να μιλήσουν με ενιαία φωνή και να προτάξουν τη θέση τους υπέρ της συνοχής και της δίκαιης, ισότιμης ανάπτυξης, σε μια συζήτηση «που δεν είναι τεχνική, αλλά βαθιά πολιτική».

«Με επίκεντρο την Αττική - τη μητροπολιτική καρδιά της χώρας»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διαλόγου με την Πολιτεία, τους θεσμικούς φορείς, την Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι ένας «ανοιχτός, ειλικρινής και τεκμηριωμένος διάλογος» για την ισόρροπη ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή πόρων στη χώρα.

«Η Αττική παράγει το 48% του εθνικού ΑΕΠ, φιλοξενεί το 43% του πληθυσμού και το 54,5% της επιχειρηματικότητας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με οριζόντια ή ανεπαρκή κριτήρια κατανομής πόρων. Η Αττική και τα 4,5 εκατ. κατοίκων της απαιτούν ισονομία, σεβασμό και αλήθειες από την Πολιτεία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ο διάλογος αυτός πρέπει να βασίζεται σε αλήθειες και πραγματικά δεδομένα, για να θωρακίσουμε και να αναβαθμίσουμε τη μητροπολιτική πρωτεύουσα της Ελλάδας».

Ενότητα, ευθύνη, αποτέλεσμα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής απηύθυνε μήνυμα συνεργασίας και ευθύνης προς όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους:

«Ο στόχος μας είναι κοινός: να κάνουμε πράξη μια Ελλάδα των Περιφερειών, αποκεντρωμένη, δίκαιη, ευρωπαϊκή, με ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους. Να κάνουμε πράξη μια Ελλάδα των Περιφερειών, μια Ελλάδα αποκεντρωμένη, δίκαιη, ευρωπαϊκή. Με επίκεντρο την Αττική. Αυτή είναι η ώρα να μιλήσουμε δυνατά, να συνεργαστούμε με σχέδιο και να διεκδικήσουμε με ενότητα. Γιατί μόνο με ισχυρές Περιφέρειες υπάρχει ισχυρή Ελλάδα», κατέληξε.