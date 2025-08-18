Η άγνωστη πλευρά της Ζωής Λάσκαρη: Ο αρραβώνας στις ΗΠΑ και η υιοθεσία από τον Φίνο

Η Ζωή Λάσκαρη ξεκίνησε από τα καλλιστεία με πλαστά έγγραφα, έφτασε στην Αμερική, γνώρισε έναν επικίνδυνο αρραβωνιαστικό και τελικά έγινε το απόλυτο αστέρι του Φίνου. Σαν σήμερα, 18 Αυγούστου 2017, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η Ζωή Λάσκαρη ήταν μόλις 15 ετών, αλλά έπρεπε να γίνει 18 για να πάρει μέρος σε διαγωνισμό καλλιστείων. Λεπτομέρειες... Πλαστογράφησε τα έγγραφα κι όχι μόνο διαγωνίστηκε αλλά κέρδισε και τον τίτλο της Σταρ Ελλάς το 1959. Ορφανή από μάνα και πατέρα, για τον οποίο λέγεται πως τον σκότωσαν οι αντάρτες όταν ήταν αυτή βρέφος, η Ζωή Κουρούκλη (όπως ήταν το όνομά της) έκανε το ταξίδι για την Αμερική και τον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» ωστόσο ξέμεινε εκεί.

Εργάστηκε ως μοντέλο, αλλά και ως πωλήτρια σε κατάστημα, σε συσκευασίες δεμάτων και όπως αναφέρει ο Μάκης Δελαπόρτας στην αυτοβιογραφία της, στη Βοστώνη έκανε έναν άγνωστο αρραβώνα με έναν πλούσιο Αμερικανό. Τον Μόρις Στερν, ιδιοκτήτη ενός μικρού εργοστασίου ενδυμάτων. Αποδείχτηκε όμως αλκοολικός και συλλέκτης όπλων, κάτι που φρίκαρε τη Ζωή και μέσα σε πέντε μέρες το «έσκασε», πίσω για την Ελλάδα με το υπερωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη».

Δοκιμαστικό στα 17 για τον «Κατήφορο»

Την είδε ο Φίνος, την ξεχώρισε και στα 17 της, δίχως να έχει καμία σχέση με την υποκριτική (ξένες γλώσσες ήξερε) περνάει από καστ για τον «Κατήφορο». Είναι μόλις 17. Περνάει από δοκιμαστικό για έναν μικρό ρόλο αλλά ο Φίνος ξετρελαίνεται και την θέλει για τον πρωταγωνιστικό. Ο Γιάννης Δαλιανίδης όμως θέλει μία έτοιμη σταρ, μία γνωστή ηθοποιό. Την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Το «όχι» της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Η Αλίκη φοβήθηκε τις τολμηρές σκηνές, όπως αυτή που τρέχει γυμνή στον δρόμο η Ρέα, η πρωταγωνίστρια και αρνήθηκε και έτσι γεννήθηκε η… Ζωή Λάσκαρη!

«Δεν θα γινόμουν ηθοποιός αν δεν υπήρχε ο Φίνος. Και κάτι άλλο. Το επώνυμο Λάσκαρη το δανείστηκε ο Φίνος από κάποιον Ιταλό, δεν θυμάμαι ποιον. Αυτός με… βάφτισε Λάσκαρη επειδή το όνομα ήταν πιο εύηχο σε σχέση με το Κουρούκλη».

«Ο Φίνος πρότεινε να με υιοθετήσει»

Αυτό ήταν… Η Ζωή Λάσκαρη ξεκίνησε τη λαμπρή της καριέρα και μάλιστα όχι μόνο δεν στιγματίστηκε από τον ρόλο, αλλά υπέγραψε μόνιμο συμβόλαιο με την εταιρεία και πληρωνόταν με τον μήνα. Ο Φίνος μάλιστα, γνωρίζοντας ότι δεν έχει γονείς, της πρότεινε να την υιοθετήσει: «Είχα άλλη σχέση μαζί του. Ήθελε να με υιοθετήσει, όμως εγώ αρνήθηκα. Ήθελα να είμαι ανεξάρτητη και μόνη μου. Είπα, αφού δεν έχω γονείς δεν θέλω να υιοθετηθώ από κανέναν».

Τη ζήτησαν από το… Μεξικό

Ο «Κατήφορος» έκανε τεράστια επιτυχία, καθώς αναδείκνυε όλα τα θέματα της κοινωνίας τότε και ο κόσμος έκανε ουρά έξω από τα σινεμά. Η ταινία παίχτηκε ακόμα και στο Μεξικό για 57 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να ζητήσουν την πρωταγωνίστρια από τον Φίνο, αλλά εκείνος «δεν έκανε ανταλλαγές» είχε πει η ίδια η Ζωή Λάσκαρη.

Η Χούντα σταμάτησε τη «Στεφανία»

Μία ακόμη άγνωστη ιστορία από την καριέρα της Ζωής Λάσκαρη έχει να κάνει με την ταινία «Στεφανία», τα γυρίσματα της οποίας σταμάτησαν από τη χούντα με τη δικαιολογία ότι τα αναμορφωτήρια δεν ήταν όπως τα παρουσίαζαν στην ταινία...

«Η γυναίκα που το είχε γράψει είχε ζήσει σε αναμορφωτήριο, ήταν ανάπηρη και ερχόταν κάθε μέρα στα γυρίσματα και καθόταν και παρακολουθούσε. Δηλαδή, ήταν αληθινή ιστορία η Στεφανία» είχε πει η Λάσκαρη!

