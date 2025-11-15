Αποζημίωση–μαμούθ 350.000 ευρώ: Ο πρώην ποδοσφαιριστής που κατηγορήθηκε ως βομβιστής του Μπιν Λάντεν και αθωώθηκε 20 χρόνια μετά

Ο Νιζάρ Τραμπελσί, πρώην παίκτης της Σταντάρ Λιέγης, θα λάβει αποζημίωση μέχρι 350.000 € μετά την αθώωσή του από κατηγορίες περί συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση.

Μετά από 23 χρόνια δικαστικών περιπετειών, ο Νιζάρ Τραμπελσί βλέπει την ιστορία του να κλείνει εκεί από όπου ξεκίνησε, στο Βέλγιο. Ο άλλοτε διεθνής Τυνήσιος ποδοσφαιριστής, που κατηγορήθηκε ως τρομοκράτης με διασυνδέσεις στην Αλ Κάιντα, αθωώθηκε πλήρως το 2023 και τώρα λαμβάνει αποζημίωση-μαμούθ η οποία μπορει να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 350.000 ευρώ από το βελγικό κράτος.

Από τα γήπεδα στη φυλακή και πάλι πίσω

Ο Τραμπελσί είχε περάσει από τη Σταντάρ Λιέγης, τη Φορτούνα Ντίσελντορφ και την εθνική ομάδα της Τυνησίας. Όμως η εξωγηπεδική του συμπεριφορά ήταν αυτή που τον «έβγαλε» από το παιχνίδι: ντόπινγκ, κακή ζωή, περίεργες παρέες. Κάπου εκεί γνώρισε άτομα που θεωρούνταν σύνδεσμοι της Αλ Κάιντα στην Ευρώπη και, όπως λέει η Le Soir, βρέθηκε σύντομα στη λάθος πλευρά της επικαιρότητας.

Το 2001 συνελήφθη στο Βέλγιο ως βασικός ύποπτος σχεδίου βομβιστικής επίθεσης σε αμερικανική βάση. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, όμως η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδόθηκε το 2013 στις ΗΠΑ όπου κρατήθηκε πάνω από δέκα χρόνια σε απομόνωση.

Αθώωση και αποζημίωση

Το 2023 αμερικανικό ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων τον αθώωσε πλήρως, κρίνοντας πως οι παλαιότερες ομολογίες του ήταν προϊόν πιέσεων. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκε άλλη μια δικαστική μάχη ώστε να του επιτραπεί η επιστροφή στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τη Le Soir, η υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου Ανέλις Βερλίντεν επιβεβαίωσε ότι το κράτος υποχρεώθηκε να του καταβάλει 350.000 ευρώ, ποσό που καλύπτει δικαστικά έξοδα και χρηματικές ποινές. Οι δικηγόροι του τόνισαν ότι το Βέλγιο «παραβίασε επανειλημμένα δικαστικές αποφάσεις και τον εξέδωσε παράνομα στις ΗΠΑ, όπου κρατήθηκε σε απάνθρωπες συνθήκες».

Σήμερα στα 53 του, ο Τραμπελσί δηλώνει πως θέλει να «ξαναβρεί τη ζωή που του έκλεψαν».

