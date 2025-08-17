Τάμι Λιν Λέπερτ: Η εξαφάνιση της 18χρονης ηθοποιού από την ταινία Scarface, παραμένει άλυτο μυστήριο εδώ και δεκαετίες

Εκείνη την εποχή, η Τάμι Λιν Λέπερτ έλεγε πως είχε δει κάτι που δεν έπρεπε

Tο ημερολόγιο έγραφε 6 Ιουλίου 1983, όταν η μόλις 18 ετών ηθοποιός, Τάμι Λιν Λέπερτ, εξαφανίστηκε από τη Φλόριντα. Μέχρι και σήμερα, η υπόθεσή της παραμένει ένα άλυτο μυστήριο - κανείς δεν την έχει δει εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Η Τάμι Λιν Λέπερτ εκείνη την εποχή, βρισκόταν στην αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας στο μόντελινγκ και τον κινηματογράφο. Στα 18 της είχε όνειρο να κατακτήσει το Χόλιγουντ, ωστόσο υπήρξε μια στιγμή που ανέτρεψε μια για πάντα τη ζωή της, αφού φέρεται να έγινε μάρτυρας ενός σοκαριστικού γεγονότος σε ένα πάρτι, το οποίο κλόνισε την ψυχική της υγεία.

