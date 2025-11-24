Prequel του «First Blood»: Ο σκηνοθέτης υπόσχεται έναν «χαρούμενο και νέο» Ράμπο με μεγάλες αλλαγές

Ο Jalmari Helander αποκαλύπτει ότι το prequel του «First Blood» θα δείξει έναν διαφορετικό, νεότερο και πιο αισιόδοξο Τζον Ράμπο.

Ο Νόα Σεντίνεο αναλαμβάνει τον ρόλο, σε μια ταινία που εξερευνά την προέλευση του θρύλου πριν τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Οι fans της δράσης των ’80s έχουν έναν πολύ καλό λόγο να ανυπομονούν. Το prequel του «First Blood» προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, επαναφέροντας στη μεγάλη οθόνη τον θρυλικό, Τζον Ράμπο, αυτή τη φορά όμως τελείως διαφορετικό.

Ο Jalmari Helander, ο δημιουργός της εκρηκτικής επιτυχίας «Sisu» και της πρόσφατης συνέχειάς της, αναλαμβάνει να αφηγηθεί τα πρώτα χρόνια του ήρωα που υποδύθηκε εμβληματικά ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Στο νέο φιλμ, ο Ράμπο εμφανίζεται πριν από το Βιετνάμ, πριν από τις αποστολές, πριν από το τραύμα. «Ξεκινάμε από μια περίοδο όπου όλα πάνε καλά γι’ αυτόν», εξηγεί ο Φινλανδός σκηνοθέτης. «Είναι χαρούμενος, νέος. Θέλουμε να δείξουμε τι συνέβη στη διαδρομή και πώς διαμορφώθηκε ο άνθρωπος που συναντήσαμε στο “First Blood”».

Νέο πρόσωπο στον ρόλο του νεαρού Ράμπο

Το βάρος του ρόλου αναλαμβάνει ο 29χρονος Νόα Σεντίνεο. Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Black Adam» και το «Warfare», αλλά και από την επερχόμενη μεταφορά του «Street Fighter» όπου υποδύεται τον Κεν, καλείται να δείξει μια διαφορετική εκδοχή του χαρακτήρα. Η ταινία αναμένεται να κινηθεί τόσο στην προ-στρατιωτική ζωή του Ράμπο όσο και στα πρώτα του χρόνια στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Με τον Helander στο τιμόνι, οι σκηνές δράσης θεωρούνται δεδομένες. Το πρόσφατο «Sisu: Road to Vengeance» απέδειξε ότι ο σκηνοθέτης ξέρει να χειρίζεται αδρεναλίνη και σασπένς - στοιχεία που αναμένεται να μεταφέρει και στο σύμπαν του Ράμπο.

Πού μπορείτε να δείτε το «First Blood»

Αν κάποιος θέλει να θυμηθεί από πού ξεκίνησαν όλα, το «First Blood» του 1982 είναι διαθέσιμο για streaming στο Flix Olé. Οι υπόλοιπες ταινίες της σειράς -«First Blood Part II», «Rambo III», «John Rambo» και «Rambo: Last Blood»- προσφέρονται σε ενοικίαση ή αγορά μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Το prequel, πάντως, υπόσχεται να ανοίξει μια εντελώς νέα σελίδα. Και όπως φαίνεται, ο Ράμπο που γνωρίσαμε δε θα έχει καμία σχέση με τον Ράμπο που θα δούμε.

Σκηνή από το «First Blood»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ