Τραγωδία σε Περαία και Χαλκιδική: Νεκροί δύο τουρίστες ενώ κολυμπούσαν

Δύο αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 48 και 65 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά πνιγμού σε Περαία και Σάρτη. Προανάκριση από τις Λιμενικές Αρχές

Aκόμη δύο τραγικοί θάνατοι έρχονται να προστεθούν στη μακρά λίστα των φετινών πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες, καθώς δύο τουρίστες -ένας στη Θεσσαλονίκη και ένας στη Χαλκιδική- ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ κολυμπούσαν.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Περαία, στον δήμο Θερμαϊκού, όταν ένας 48χρονος Ρουμάνος υπήκοος έχασε τις αισθήσεις του αφού βούτηξε από προβλήτα στη θάλασσα. Περαστικοί λουόμενοι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αμέσως μετά έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο πραγματοποίησε προσπάθειες ανάνηψης και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία της Σάρτης, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η Λιμενική Αρχή Όρμου Παναγιάς ενημερώθηκε για την ανάσυρση 65χρονου Ούγγρου τουρίστα χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα δύο περιστατικά έχει διαταχθεί προανάκριση, ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών μέσα στο καλοκαίρι προκαλεί προβληματισμό, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να απευθύνουν εκκλήσεις για προσοχή κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, ιδίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με προβλήματα υγείας.

