Το μοναδικό ζώο που είναι ικανό να αναγεννήσει το μισό του σώμα σε λίγους μήνες (vid)

Ο αστερίας είναι ένα θαύμα της φύσης. Ο τρόπος με τον οποίο αναγεννάται, αναπαράγεται και επιβιώνει, δεν συναντάται πουθενά αλλού στο ζωικό βασίλειο - είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα.

Μπορεί το επιστημονικό του όνομα, «asteroidea», να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά πρόκειται για ένα εξαιρετικά δημοφιλές ζώο. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει ως αστερία και είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό πλάσμα.

Πρόκειται για μια κλάση εχινόδερμων, αποκλειστικά θαλάσσιων ζώων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά λόγω του σχήματος του σώματός τους. Όμως, το πραγματικά απίστευτο δεν είναι το σχήμα τους, αλλά η ικανότητά τους να αναγεννώνται, η οποία μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Η τέχνη της αναγέννησης των άκρων

Όταν ένας αστερίας χάσει ένα ή περισσότερα από τα μπράτσα του, κάτι που για τα περισσότερα ζώα θα σήμαινε βέβαιο θάνατο ή σοβαρή μείωση της ποιότητας ζωής, εκείνος είναι ικανός να τα αναγεννήσει μέσα σε λίγους μήνες. Για να επιτευχθεί αυτή η απίστευτη διαδικασία επούλωσης, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση ο κεντρικός δίσκος του σώματός του, από τον οποίο εκφύονται τα άκρα.

Οι αστερίες έχουν την ικανότητα να κλείνουν γρήγορα τις πληγές τους, γεγονός που τους επιτρέπει να αποφεύγουν τις μολύνσεις. Τα κύτταρα κοντά στις πληγές εκτελούν μια διαδικασία «επιστροφής» που τα επαναφέρει σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη των βλαστοκυττάρων.

Αυτά τα κύτταρα διαιρούνται με μεγάλη ταχύτητα και επιτρέπουν τη δημιουργία νέων ιστών, μυών, νευρικού συστήματος, ακόμη και του ασβεστολιθικού σκελετού. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το ζώο μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Ο ιδιαίτερος τρόπος αναπαραγωγής και η επιβίωση τους

Φυσικά, παράγοντες όπως η θερμοκρασία του νερού και η ποιότητα ή η ποσότητα της τροφής μπορούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν τη διαδικασία αναγέννησης.

Το γεγονός ότι αυτά τα ζώα εξελίχθηκαν αποκτώντας τέτοιες ικανότητες τους επιτρέπει να ξεφεύγουν από τους θηρευτές τους, καθώς ακόμη και μετά την απώλεια ενός άκρου μπορούν να τραπούν σε φυγή. Επιπλέον, η ιδιότητα αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγονται και με άφυλο τρόπο.

Το «θαύμα» του Linckia multifora

Η ικανότητα αναγέννησής τους είναι τόσο εντυπωσιακή που υπάρχει μια περίπτωση που μοιάζει περισσότερο με θαύμα, το είδος «Linckia multifora». Στο συγκεκριμένο είδος, ένα μπράτσο που αποκόπηκε δεν αναγεννήθηκε απλώς, αλλά το ίδιο το μπράτσο έγινε η βάση για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου αστερία.

Πρόκειται για μια κατάσταση παρόμοια με εκείνες τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπου το «κακό τέρας» δεν πεθαίνει ποτέ εντελώς και ανασταίνεται ακόμα και όταν φαίνεται να έχει γίνει κομμάτια.

