PlayStation και Honda ανακοίνωσαν μια πολύ ξεχωριστή συνεργασία

Δράση από το PlayStation στα αυτοκίνητα της Honda

Η Sony και η Honda, μέσω της κοινής τους εταιρείας Sony Honda Mobility, ανακοίνωσαν ότι το νέο ηλεκτρικό όχημα Afeela 1 θα γίνει το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως που ενσωματώνει την τεχνολογία PS Remote Play, επιτρέποντας στους επιβάτες να παίζουν παιχνίδια από PS4 και PS5 ενώ ταξιδεύουν.

Το Afeela 1, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχικά στις ΗΠΑ το 2026, ενσωματώνει αυτή τη λειτουργία στο In-Vehicle Infotainment σύστημά του, με ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ποιότητας και premium ηχητικό σύστημα για πλήρως immersive εμπειρία gaming, ενώ οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το DualSense controller μέσω Bluetooth για πλήρη haptic feedback και controls.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό όριο: η λειτουργία βασίζεται αποκλειστικά σε streaming από την κονσόλα PS4 ή PS5 που πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο internet στο σπίτι, απαιτώντας σταθερή σύνδεση τουλάχιστον 5Mbps (ιδανικά 15Mbps για ομαλή απόδοση), και όχι σε cloud gaming μέσω του PS Plus Premium.

Οι μπροστινοί επιβάτες θα μπορούν να παίζουν μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο ή φορτίζει, κάνοντας την τεχνολογία ιδανική για οικογενειακά ταξίδια ή αναμονές σε φορτιστές. Στα πίσω καθίσματα, οι επιβάτες θα απολαμβάνουν αγαπημένα RPG, racing games ή multiplayer sessions απευθείας στην οθόνη του dashboard ή στις οθόνες πίσω από τα καθίσματα.

Ο Izumi Kawanishi, COO της Sony Honda Mobility, τόνισε ότι η ενσωμάτωση του PS Remote Play ενσαρκώνει το όραμα του Afeela να μετατρέψει τον χώρο ταξιδιού σε μια νέα εμπειρία, ανεβάζοντας το infotainment σε πρωτόγνωνο επίπεδο ψυχαγωγίας και καθιστώντας το όχημα όχι απλώς μεταφορικό μέσο αλλά ψυχαγωγίας εν κινήσει.

Αυτή η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να ξεχωρίσει από ανταγωνιστές όπως Tesla ή BMW, που έχουν δοκιμάσει παρόμοιες gaming λειτουργίες, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της Sony στο gaming για να προσελκύσει αγοραστές σε μια εποχή που τα EV γίνονται "smart devices" με gaming, ταινίες και μουσική.