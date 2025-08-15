Η νέα κινεζική αλλόκοτη μόδα: Πληρώνουν για να… δουλεύουν!

Στην Κίνα, άνεργοι πληρώνουν για να περνούν τη μέρα τους σε γραφεία που μοιάζουν με κανονικές δουλειές. Η νέα τάση που αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς

Σε μια χώρα όπου η αγορά εργασίας για τους νέους γίνεται όλο και πιο δύσκολη, γεννήθηκε μια τάση που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο ταινίας.

Στην Κίνα, ολοένα και περισσότεροι άνεργοι... πληρώνουν για να καθίσουν σε ένα γραφείο, μπροστά σε έναν υπολογιστή, και να περάσουν τη μέρα τους σαν να εργάζονται. Σαν...

Οι χώροι αυτοί μοιάζουν με κανονικές εταιρείες: ανοιχτοί χώροι γραφείων, αίθουσες συσκέψεων, γρήγορο ίντερνετ και γωνιά για τσάι. Μερικοί μάλιστα προσφέρουν και γεύμα, σνακ ή καφέ στην τιμή, που κυμαίνεται από 30 έως 50 γουάν την ημέρα.

Φωτογραφίες από το... γραφείο

Ο 30χρονος Σούι Τζόου, πρώην ιδιοκτήτης επιχείρησης τροφίμων, βρέθηκε άνεργος το 2024. Τον περασμένο Απρίλιο αποφάσισε να νοικιάσει μια θέση στην εταιρεία Pretend To Work Company, πληρώνοντας 30 γουάν για να μοιράζεται τον χώρο με πέντε ακόμη «συναδέλφους». «Μου δίνει ρυθμό και κίνητρο», λέει, προσθέτοντας πως οι γονείς του ηρέμησαν όταν τους έστειλε φωτογραφίες από το «γραφείο» του.

Δεν πρόκειται μόνο για θέατρο. Πολλοί από τους «ενοίκους» αξιοποιούν τον χρόνο για να αναζητήσουν δουλειά ή να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως ο ίδιος ο Τζόου που μαθαίνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, θεωρώντας πως έτσι θα ανοίξει πιο εύκολα την πόρτα μιας κανονικής θέσης.

Όπως εξηγεί ο Δρ Κρίστιαν Γιαό από το Πανεπιστήμιο Victoria της Νέας Ζηλανδίας, «είναι μια μεταβατική λύση για νέους που βρίσκονται σε επαγγελματικό κενό. Τους δίνει χώρο να οργανωθούν, να σχεδιάσουν και να παραμείνουν δραστήριοι».

Φαίνεται πως στην Κίνα, η προσποίηση δεν είναι πάντα χάσιμο χρόνου. Κάποιες φορές μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την επόμενη πραγματική ευκαιρία.

