Κραν Μοντανά: Μία «αναμενόμενη καταστροφή» η φονική φωτιά στο μπαρ και οι ευθύνες των ιδιοκτητών

Σοβαρά ερωτήματα για τις προϋποθέσεις ασφάλειας του μπαρ, καθώς αποκαλύπτεται μια σειρά παραβάσεων.

Μία από τις χειρότερες τραγωδίες της βιώνει η Ελβετία, όταν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς μία τεράστια πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation Bar στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, έγινε παγίδα θανάτου για δεκάδες ανθρώπους, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό 47 νεκρούς και 115 τραυματίες.

Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι υπήρξαν προμηνύματα της τραγωδίας, καθώς το μπαρ δεν είχε υψηλή βαθμολογία ασφάλειας, ενώ οι ιδιοκτήτες του αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στο υπόγειό τους και το μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου.

