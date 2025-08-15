Πάτρα: Η 14χρονη από την Κεφαλονιά αποσωληνώθηκε και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

Συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι μετά την αποσωλήνωση της η 14χρονη ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της.

Αποσωληνώθηκε σήμερα η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας (ΠΓΝΠ) στο Ρίο με σοβαρή παράλυση στα άκρα και στους αναπνευστικούς μύες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του προβλήματος και η 14χρονη ανταποκρίθηκε θετικά στη θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr