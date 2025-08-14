Γονική άδεια για την πρώτη ημέρα σχολείου: Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς βάσει νόμου

Οι γονείς έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο, να απουσιάζουν από τον χώρο της εργασίας τους, προκειμένου να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών τους σε σημαντικές στιγμές του σχολείου.

Ο Αύγουστος μπορεί να αποτελεί κατεξοχήν μήνα διακοπών, ωστόσο οι περισσότεροι γονείς έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο.

Ο Σεπτέμβριος βρίσκεται προ των πυλών και η προετοιμασία για την επιστροφή στα θρανία, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, χρειάζεται χρόνο. Η πρώτη ημέρα του Αγιασμού είναι σημαντική τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, αφού σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου. Αλήθεια, γνωρίζεις ότι ως γονιός δικαιούσαι γονική άδεια από το κράτος;

