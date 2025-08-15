Σημαντικές αναβαθμίσεις έρχονται στις κάμερες των Xiaomi 16 και Xiaomi 16 Pro

Τα Xiaomi 16 και Xiaomi 16 Pro θα έχουν πολύ καλύτερες κάμερες

Η σειρά Xiaomi 16 αναμένεται -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- να φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στην μπροστινή κάμερα, με τα μοντέλα Xiaomi 16 και Xiaomi 16 Pro να διαθέτουν selfie κάμερα ανάλυσης 50 megapixels, υποστήριξη εγγραφής βίντεο 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, ευρύ πεδίο λήψης και αυτόματη εστίαση, χαρακτηριστικό που ακόμη δεν είναι κοινό σε κάμερες μπροστινής όψης.

Αυτές οι αναβαθμίσεις αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις δυνατότητες λήψης selfies, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Επιπλέον, τα Xiaomi 16 και 16 Pro θα είναι από τις πρώτες συσκευές που θα κυκλοφορήσουν με το νέο chipset Snapdragon 8 Elite 2. Στην πίσω κάμερα, το Xiaomi 16 θα έχει κύρια κάμερα 50 MP με αισθητήρα μεγέθους 1/1,3 ιντσών, ενώ το Xiaomi 16 Pro θα προσφέρει παρόμοια κύρια κάμερα με επιπλέον υποστήριξη για πολύ υψηλό δυναμικό εύρος και αισθητήρα ToF για βελτιωμένη αίσθηση βάθους.

Η οθόνη του Xiaomi 16 θα είναι OLED 6,3 ιντσών και το τηλέφωνο θα διαθέτει μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 7.000 mAh. Η σειρά Xiaomi 16 στο σύνολό της υπόσχεται μεγάλες εξελίξεις στον τομέα της κάμερας, επιδόσεων και αυτονομίας, παραμένοντας στην κορυφή της τεχνολογίας των smartphone.