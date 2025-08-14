Παρά Πέντε: Πέθανε η υπηρέτρια της Ντάλιας, «Μάρθα», κατά κόσμον Πόπη Χριστοδούλου

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «Μάρθα» ή «Ρίτσα» της δημοφιλούς σειράς «Παρά Πέντε».

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου, της ηθοποιού που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον διπλό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Στο Παρά Πέντε».

Η Χριστοδούλου ενσάρκωσε τις αξέχαστες υπηρέτριες, Μάρθα και Ρίτσα, τις δίδυμες αδελφές που υπηρέτησαν τη Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου, έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες του Γιώργου Καπουτζίδη. Ο χαρακτηριστικός τρόπος ερμηνείας της και η μοναδική χημεία με τους υπόλοιπους ηθοποιούς της σειράς, την κατέστησαν αγαπητή στο ευρύ κοινό.

Η απώλειά της έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός ακόμη μέλους της τηλεοπτικής παρέας του «Παρά Πέντε», του ηθοποιού που είχε υποδυθεί τον «κακό» της σειράς, Γεράσιμο Μιχελή, εντείνοντας το πένθος για όσους είχαν δεθεί με τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Την είδηση έκανε γνωστή η στενή της φίλη, Γιούλη Ηλιοπούλου, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία θυμήθηκε κοινές στιγμές ζωής, στήριξης και συγκίνησης. «Έφυγε ένας ακόμη άγγελος…», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τη Χριστοδούλου για όσα προσέφερε στην οικογένειά της.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε αφοσιωθεί στη διδασκαλία θεάτρου, μεταλαμπαδεύοντας την εμπειρία της σε νέες γενιές ηθοποιών. Συνεργαζόταν στενά με το καλλιτεχνικό εργαστήρι "Tabula Rasa", καθώς και με τον σκηνοθέτη και φίλο της Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος την αποχαιρέτησε δημόσια, κάνοντας λόγο για μια συνεργασία και μια φιλία γεμάτη έντονα συναισθήματα και αληθινές στιγμές.

Η σχολή “Tabula Rasa” σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά της έκανε λόγο για μια δασκάλα-έμπνευση, που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. «Η Πόπη δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Ήταν κομμάτι της ψυχής μας», ανέφερε η σχετική ανάρτηση.

Η Πόπη Χριστοδούλου αφήνει πίσω της σημαντικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, αλλά κυρίως βαθιές ανθρώπινες σχέσεις, που αποτυπώνονται στις συγκινητικές αποχαιρετιστήριες λέξεις των φίλων και συνεργατών της.

