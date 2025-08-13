Η ταινία που ο Πολ Ραντ ήθελε απεγνωσμένα έναν ρόλο και είχε τους λόγους του

Για να σας προλάβουμε, δεν τον πήρε τελικά

Κατά γενική ομολογία, ο Πολ Ραντ έχει μια καταπληκτική σχέση με τον χρόνο. Όμως, αν εξαιρέσουμε το γεγονός πως τα σημάδια του γήρατος παραμένουν άφαντα πάνω του, ο ηθοποιός όχι μόνο κερδίζει την συμπάθεια όλων με το χαμόγελο και τον αυτοσαρκασμό του, αλλά έχει χαρίσει μερικές από τις πιο αστείες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως για παράδειγμα τις Role Models, Knocked Up, The 40-Year-Old Virgin, Forgetting Sarah Marshall, I Love You, Man και πολλές ακόμα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr