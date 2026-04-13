Κορωπί: Σύλληψη 48χρονης γυμνάστριας-influencer μετά από καταδίωξη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται 48χρονη influencer μετά από καταδίωξη. Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ βρέθηκαν δεκάδες αναβολικά δισκία στο αυτοκίνητο.

Στη σύλληψη μιας 48χρονης γυμνάστριας και influencer προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από καταδίωξη στο Κορωπί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στη 01:30 ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά της, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο. Άμεσα δόθηκε σήμα σε περιπολικά της Άμεσης Δράσης, τα οποία την καταδίωξαν και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν με ασφάλεια σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Θετικό αλκοτέστ

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η 48χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τις μετρήσεις να δείχνουν 0,79 και 0,73 mg/l, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια.

Εντοπισμός αναβολικών

Παράλληλα, έπειτα από έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 78 αναβολικά δισκία, τα οποία κατασχέθηκαν. Η κατοχή τέτοιων σκευασμάτων εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο αυτόφωρο η 48χρονη

Η γυναίκα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου αναμένεται να απολογηθεί για τα αδικήματα που της αποδίδονται. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια, ενόψει και της αυξημένης κίνησης των ημερών του Πάσχα.

