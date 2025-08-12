Το ποσό που βγάζουν οι πρωταγωνιστές του Friends 20 χρόνια μετά: Το μυστικό που κανείς δεν ήξερε

20 χρόνια μετά το τέλος του Friends, οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν να κερδίζουν εκατομμύρια χάρη σε μια σπάνια συμφωνία που κανείς δεν γνώριζε. Ανακάλυψε το μυστικό πίσω από τα τεράστια εισοδήματά τους!

Είκοσι χρόνια μετά το τέλος της θρυλικής σειράς Friends, οι 5 πρωταγωνιστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν τεράστια οικονομικά οφέλη από την επιτυχία του σόου. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι η μοναδική συμφωνία που έκλεισαν νωρίς στην πορεία της σειράς, η οποία τους εξασφαλίζει σταθερά εκατομμύρια κάθε χρόνο, ακόμα και σήμερα.

Η συμφωνία που άλλαξε τα δεδομένα για τους ηθοποιούς

Από την τρίτη σεζόν κι έπειτα, οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer αποφάσισαν να ενωθούν και να διεκδικήσουν ίσα δικαιώματα στη μισθοδοσία τους, παρά το γεγονός ότι αρχικά κάποιοι από αυτούς είχαν μικρότερο κασέ. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην αύξηση των απολαβών τους, φτάνοντας μέχρι και το 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο στις τελευταίες σεζόν.

Ωστόσο, το πραγματικό «χρυσάφι» ήρθε από το syndication — τις επαναλήψεις της σειράς στην τηλεόραση και τις πλατφόρμες streaming. Η συμφωνία που είχαν εξασφαλίσει οι πρωταγωνιστές προβλέπει πως λαμβάνουν περίπου το 2% των εσόδων από το syndication κάθε χρόνο. Με το Friends να αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, αυτό σημαίνει πως ο καθένας από τους έξι βασικούς ηθοποιούς βγάζει σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο — χωρίς καν να χρειάζεται να δουλεύει ξανά για τη σειρά!

Και οι ηθοποιοί με μικρότερους ρόλους κερδίζουν από τη σειρά

Δεν είναι μόνο οι βασικοί πρωταγωνιστές που κερδίζουν από το Friends. Ακόμα και ηθοποιοί με μικρότερο ρόλο, όπως ο Vincent Ventresca που έπαιξε σε δύο επεισόδια, λαμβάνουν residuals — μικρά ποσά που συνεχίζουν να προσθέτουν στο εισόδημά τους.

Αυτή η σπάνια και έξυπνη συμφωνία αποτελεί ένα μάθημα για όλους τους ηθοποιούς και τους επαγγελματίες της τηλεόρασης: η σωστή διαπραγμάτευση και η συμμετοχή στα κέρδη μετά το τέλος μιας σειράς μπορεί να σημαίνει οικονομική ασφάλεια για μια ζωή.