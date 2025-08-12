Το εξωπραγματικό ποσό που κοστίζει η καθημερινή λειτουργία του ChatGPT

Μάθε πόσο κοστίζει καθημερινά η λειτουργία του ChatGPT, το δημοφιλές AI με πάνω από 100 εκατ. χρήστες. Αποκάλυψη των πραγματικών εξόδων της OpenAI και τι σημαίνουν για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και το ChatGPT είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία AI στον κόσμο. Όμως αυτό που γεννά πραγματικά ερωτήματα είναι πόσο κοστίζει η καθημερινή λειτουργία αυτής της τεχνολογίας;

Πόσο κοστίζει η λειτουργία του ChatGPT κάθε μέρα;

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2023 από την εταιρεία τεχνολογικής έρευνας SemiAnalysis, το κόστος για τη λειτουργία του ChatGPT φτάνει τα 700.000 δολάρια την ημέρα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξόδων πηγαίνει στη συντήρηση του hardware και τη διαχείριση των 3.600 servers που απαιτούνται για την υποστήριξη της πλατφόρμας.

Η νέα έκδοση του μοντέλου, GPT-5, η οποία μόλις βγήκε σε διαθεσιμότητα αναμένεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κόστη, καθώς είναι πιο απαιτητική σε υπολογιστικούς πόρους. Αυτό φέρνει την OpenAI αντιμέτωπη με την πρόκληση της οικονομικής βιωσιμότητας, ειδικά καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται διαρκώς.

Ποιες λύσεις εφαρμόζει η OpenAI για να μειώσει τα κόστη;

Για να αντιμετωπίσει τα τεράστια έξοδα, η OpenAI συνεργάζεται με τη Microsoft, η οποία αναπτύσσει ειδικά chips για τεχνητή νοημοσύνη που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα, η OpenAI έχει εισαγάγει την υπηρεσία ChatGPT Plus με συνδρομή 20 δολάρια το μήνα, προσφέροντας στους χρήστες προτεραιότητα και πρόσθετες δυνατότητες.

Η λειτουργία και η ανάπτυξη του AI απαιτούν τεράστια επένδυση σε πόρους, κάτι που θέτει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της τεχνολογίας. Εάν δεν βρεθούν πιο αποδοτικοί τρόποι μείωσης κόστους, η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το ChatGPT ίσως γίνει πιο περιορισμένη ή ακριβή.

Το ChatGPT είναι μια τεχνολογική επανάσταση που έχει κατακτήσει τον κόσμο, αλλά το υψηλό κόστος λειτουργίας του αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Η OpenAI και οι συνεργάτες της δουλεύουν εντατικά για να βρουν λύσεις που θα διατηρήσουν την καινοτομία προσβάσιμη σε όλους.