Samsung Galaxy Z Fold 7: Ανανεωμένο ριζικά και εξαιρετικά λεπτό

Το Samsung Galaxy Z Fold 7 είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό τηλέφωνο

Το Samsung Galaxy Z Fold 7 αποτελεί την τελευταία και πιο εξελιγμένη έκδοση της σειράς foldable της Samsung, συνδυάζοντας έναν εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό με ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά και προηγμένες λειτουργίες. Η συσκευή ξεχωρίζει με το πάχος της μόλις 8,9 χιλιοστά όταν είναι κλειστή και 4,2 χιλιοστά όταν ανοίγει, καθιστώντας την όχι μόνο την πιο λεπτή συσκευή της σειράς Fold αλλά και στενότερη ακόμη και από το Galaxy S25 Ultra.

Με βάρος 215 γραμμάρια, η αίσθηση στο χέρι είναι πιο κοντά σε αυτή ενός παραδοσιακού smartphone παρά σε foldable, ενώ η επανασχεδιασμένη μεντεσέ σύστημα προσφέρει ομαλή και ικανοποιητική αίσθηση ανοίγματος και κλεισίματος.

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο οθόνες υψηλής ποιότητας: την κύρια εσωτερική οθόνη AMOLED 8 ιντσών με ανάλυση 2184x1968, 120Hz ρυθμό ανανέωσης και φωτεινότητα αιχμής 2600 nits, που είναι 11% μεγαλύτερη από αυτή του Z Fold 6, καθώς και την εξωτερική οθόνη 6,5 ιντσών AMOLED με ανάλυση 2520x1080 και επίσης ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Το κάλυμμα έχει βελτιωμένες αναλογίες 21:9, καθιστώντας τη χρήση του πιο εύκολη και συχνή, με πολλούς χρήστες να τη χρησιμοποιούν το 85% του χρόνου χωρίς να χρειάζεται το άνοιγμα της συσκευής.

Στον τομέα της κάμερας, το Galaxy Z Fold 7 είναι εξοπλισμένο με τριπλή κύρια κάμερα, όπου κυριαρχεί ένας εντυπωσιακός αισθητήρας 200MP (ευρυγώνιος) με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, συνοδευόμενος από τηλεφακό 10MP με 3x οπτικό ζουμ και υπερευρυγώνιο 12MP.

Η εμπρόσθια κάμερα για selfies είναι 10MP στην εξωτερική οθόνη και 4MP στην εσωτερική. Οι φωτογραφίες είναι εξαιρετικά αναλυτικές και ζωντανές, με κορυφαία απόδοση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η συσκευή διαθέτει τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Elite σε συνδυασμό με 12GB ή 16GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει έως και 1TB, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις και αποδοτικότητα. Λειτουργεί με το Android 16 και το One UI 8, και η Samsung προσφέρει επτά χρόνια ενημερώσεις ασφαλείας και λειτουργικού, γεγονός που επιμηκύνει σημαντικά τον κύκλο ζωής της συσκευής.

Η μπαταρία των 4.400 mAh παρέχει αξιοπρεπή αυτονομία, καλύπτοντας την καθημερινή χρήση περίπου σε μιαμιση με δύο ημέρες, ενώ η φόρτιση γίνεται με ενσύρματη υποστήριξη έως 25W και ασύρματη 15W. Αν και η χωρητικότητα και η φόρτιση δεν είναι οι ισχυρότερες της αγοράς, συνδυάζονται καλά με το λεπτό και ελαφρύ σώμα της συσκευής.

Το Galaxy Z Fold 7 ξεχωρίζει επίσης για το στιβαρό και ανθεκτικό του πλαίσιο από Advanced Armor Aluminum και την προστασία της οθόνης με Gorilla Glass Ceramic 2, παρά το πολύ λεπτό του προφίλ. Έχει πιστοποίηση IPX8 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, κάτι σπάνιο για foldable συσκευές. Ωστόσο, η μεγάλη και προεξέχουσα ογκώδης κάμερα προκαλεί μικρό ταλάντωμα όταν τοποθετείται σε επίπεδες επιφάνειες, που είναι το μόνο σημαντικό μειονέκτημα όσον αφορά το hardware.

Συνολικά, το Samsung Galaxy Z Fold 7 είναι το καλύτερο foldable που έχει παρουσιάσει η Samsung μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας τον πρωτοποριακό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό με την απόδοση, την ποιότητα οθόνης και τις δυνατότητες κάμερας, σε μια συσκευή που δείχνει πόσο ώριμη έχει γίνει η τεχνολογία των foldables. Είναι μια πρόταση για όσους θέλουν μια premium, καινοτόμα συσκευή που να προσφέρει και μεγάλη οθόνη σε ένα συμπαγές πακέτο, αν και η υψηλή τιμή της απαιτεί προσεκτική σκέψη όσον αφορά την αγορά της.