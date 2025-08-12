Παρήγγειλε σκεύασμα αδυνατίσματος από το διαδίκτυο και κόντεψε να πεθάνει

Η περιπέτεια της Τζέιν Φένα που παρήγγειλε το φάρμακο διαδικτυακά και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της.

Μια 39χρονη μητέρα από το Μπλάκπουλ, που αναζητούσε αλλαγή στην εμφάνισή της μετά από έναν δύσκολο χωρισμό, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές επιπλοκές υγείας έπειτα από τη χρήση του φαρμάκου αδυνατίσματος Mounjaro.

Πρόκειται για ένα σκεύασμα που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, αλλά που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές και για την απώλεια βάρους.

Η Τζέιν Φένα παρήγγειλε το φάρμακο διαδικτυακά τον Φεβρουάριο του 2025, πληρώνοντας 170 λίρες. Μέσα σε πέντε μήνες, είχε χάσει μόλις 1,2 κιλά, ωστόσο οι παρενέργειες που ακολούθησαν ήταν σοβαρές και απρόβλεπτες. Ξεκινώντας με καφέ χρώμα στα ούρα και επίμονη διάρροια, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε με διαπεραστικούς πόνους στο στήθος και έντονη δυσφορία, φτάνοντας σε σημείο να πιστέψει πως υπέστη καρδιακή προσβολή.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με φλεγμονή και πέτρες στη χοληδόχο κύστη, ηπατική απόφραξη, θρόμβους και ίκτερο, με το κιτρίνισμα των ματιών να αποτελεί το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα. Οι γιατροί αποφάσισαν τη διακοπή του φαρμάκου και η Τζέιν παραμένει υπό παρακολούθηση ενόψει χειρουργικής αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης.

«Νόμιζα ότι πεθαίνω. Όλα αυτά επειδή ήθελα να χάσω μερικά κιλά. Ήταν εφιαλτικό», δήλωσε η ίδια σε τοπικά μέσα. «Το έκανα επειδή πίστεψα σε όσα διάβαζα. Έβλεπα ιστορίες επιτυχίας και νόμιζα ότι θα με βοηθούσε».

Παρόλο που στην αρχή δεν παρουσίασε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, μετά την αύξηση της δόσης στα 5mg και αργότερα στα 7,5mg, τα συμπτώματα έγιναν έντονα. «Νόμιζα ότι ήμουν απλώς αφυδατωμένη ή ότι είχα κάποιον ιό από το σχολείο των παιδιών μου. Όμως ο πόνος έγινε αφόρητος. Δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθια».

Παρενέργειες

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Mounjaro αναφέρει ότι οι χολόλιθοι είναι μια συχνή παρενέργεια, καθώς εμφανίζεται περίπου στο 10% όσων λαμβάνουν το φάρμακο. Ωστόσο, η Τζέιν επισημαίνει ότι η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να προμηθευτεί το φάρμακο από το διαδίκτυο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. «Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζεις τέτοια σκευάσματα τόσο εύκολα. Δεν άξιζε τον κίνδυνο».

Πλέον, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει έναν φυσικό, ισορροπημένο τρόπο ζωής, δίνοντας προτεραιότητα στην άσκηση και την καλή διατροφή. «Δεν θέλω να ξαναπλησιάσω τίποτα σχετικό με απώλεια βάρους μέσω φαρμάκων. Είναι τρομακτικό».

Εκπρόσωπος της φαρμακευτικής εταιρείας Lilly, που παράγει το Mounjaro, δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Εξετάζουμε όλες τις αναφορές για παρενέργειες και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Το Mounjaro θα πρέπει να χορηγείται μόνο υπό την καθοδήγηση επαγγελματία υγείας και μέσω αδειοδοτημένων φαρμακείων».

Η υπόθεση της Τζέιν λειτουργεί πλέον ως ηχηρή προειδοποίηση: τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορεί να μοιάζουν με εύκολη λύση, αλλά η πραγματικότητα, πολλές φορές, είναι πολύ διαφορετική.

