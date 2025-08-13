Η AOL βάζει και επίσημα τέλος στην εποχή των συνδέσεων dial-up στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ αποχαιρετούν τις συνδέσεις dial-up

Το AOL ανακοίνωσε τον τερματισμό της υπηρεσίας dial-up internet της, που υπήρξε η βασική σύνδεση στο διαδίκτυο για εκατομμύρια νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες για πάνω από 30 χρόνια. Η υπηρεσία αυτή, που κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, θα σταματήσει να λειτουργεί οριστικά στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την πρώιμη διαδικτυακή σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Η απόφαση αυτή αντανακλά την τεχνολογική εξέλιξη και την ευρεία υιοθέτηση πιο γρήγορων και σύγχρονων μεθόδων σύνδεσης, όπως οι ευρυζωνικές συνδέσεις (broadband) και οι ίνες οπτικών ινών (fiber optic), οι οποίες καθιστούν την παλιά τεχνολογία dial-up πρακτικά ξεπερασμένη και ανεπαρκή για τις σημερινές ανάγκες των χρηστών.

Με αυτή την κίνηση, το AOL αποχωρεί από μια τεχνολογία που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της πρώιμης ψηφιακής εποχής και προσανατολίζεται πλέον στην υποστήριξη και ανάπτυξη πιο σύγχρονων και αξιόπιστων τρόπων πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που σημειώνει το τέλος της μακροχρόνιας πορείας της dial-up σύνδεσης και αποτυπώνει την αδιάκοπη εξέλιξη της τεχνολογίας και της ψηφιακής υποδομής στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή της ψηφιακής σύνδεσης προσφέρει στους χρήστες ταχύτερη, πιο σταθερή και πιο αποδοτική πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον τρόπο που επικοινωνούν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.