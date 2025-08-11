iPhone 17 Pro: Από τα 256GB θα ξεκινούν τα φετινά Pro μοντέλα

To iPhone 17 Pro θα έρθει με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο

Το iPhone 17 Pro αναμένεται να ξεκινά με βάση αποθηκευτικού χώρου 256GB, αντί για τα 128GB που υπήρχαν στις προηγούμενες γενιές Pro μοντέλων. Αυτή η αλλαγή αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση και πιθανόν να συνοδεύεται από μια αύξηση τιμής περίπου 50 δολαρίων στις ΗΠΑ σε σχέση με το iPhone 16 Pro.

Η βάση των 256GB για το iPhone 17 Pro εξισορροπεί σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της τιμής, κάνοντας την αναβάθμιση πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές που χρειάζονται περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Η ανακοίνωση της νέας σειράς iPhone 17 αναμένεται να γίνει σε ειδική εκδήλωση στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με τα νέα μοντέλα να κυκλοφορούν στις 19 Σεπτεμβρίου.

Εξίσου, το iPhone 17 Pro Max υπολογίζεται να έχει παρόμοια αύξηση στη βάση αποθηκευτικού χώρου, φέρνοντας ομοιομορφία στην premium σειρά της Apple. Εκτός από το μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο, το iPhone 17 Pro αναμένεται να διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή, περισσότερη μνήμη RAM, βελτιωμένα χαρακτηριστικά κάμερας με πιο εξελιγμένο οπτικό ζουμ και ανανεωμένο σχεδιασμό, ανάμεσα σε άλλες τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Η τιμή εκκίνησης για το μοντέλο Pro υπολογίζεται περίπου στα 1.049 δολάρια, ενώ το Pro Max μπορεί να φτάσει τα 1.249 δολάρια, σύμφωνα με τις πληροφορίες των τελευταίων διαρροών.