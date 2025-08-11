Ηλεκτρολύτες: Πόση ώρα παραμένουν στο σώμα και πότε χρειάζεσαι αναπλήρωση

Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρολύτες, πόσο διαρκούν στον οργανισμό και ποια σημάδια δείχνουν ότι ήρθε η ώρα για επαναφορά των επιπέδων τους.

Οι ηλεκτρολύτες είναι φορτισμένα μέταλλα που εκτελούν πολλές λειτουργίες στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της ενυδάτωσης, και πρέπει να διατηρούνται σε καλή ισορροπία στο αίμα.

Το νάτριο (αλάτι) χάνεται γρήγορα μέσω του ιδρώτα, του εμετού ή της διάρροιας, ενώ το κάλιο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο παραμένουν στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυξάνονται ή μειώνονται πιο αργά.

