Τουρισμός: Από ποιες χώρες προέρχονται τα δισ. ευρώ, ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα υποδέχθηκε 39,3 εκατ. επισκέψεις και 20,6 δισ. ευρώ τουριστικά έσοδα το 2024. Ποιοι τουρίστες άφησαν τα περισσότερα χρήματα και σε ποιες περιοχές; Οι απαντήσεις από το ΙΝΣΕΤΕ.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με τις επισκέψεις να ξεπερνούν τα 39,3 εκατομμύρια (+8,9%) και τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν τα 20,59 δισεκατομμύρια ευρώ (+4,3%), σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Πέντε βασικές τουριστικές περιοχές (Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια Νησιά) συγκέντρωσαν πάνω από το 83% των αφίξεων και σχεδόν το 89% των εισπράξεων.

Ποιοι επισκέπτες αφήνουν τα περισσότερα;

Οι έξι κυριότερες αγορές (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία) ευθύνονται για σχεδόν το 57% των συνολικών τουριστικών εσόδων. Όμως, δεν μετρά μόνο ο αριθμός των αφίξεων, καθώς εξίσου σημαντική είναι και η κατανάλωση ανά επισκέπτη.

Γερμανοί: Πρώτοι σε αριθμούς και συνολική συνεισφορά

Οι Γερμανοί διατήρησαν την κορυφαία θέση με 5,67 εκατομμύρια επισκέψεις, δείχνοντας προτίμηση σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική δαπάνη τους ξεπέρασε τα 3,7 δισ. ευρώ.

Βρετανοί: Λιγότεροι, αλλά πιο γενναιόδωροι

Παρότι οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν μικρή κάμψη, οι Βρετανοί ταξιδιώτες παραμένουν ιδιαίτερα αποδοτικοί για τον κλάδο, δαπανώντας κατά μέσο όρο 674 ευρώ ανά επίσκεψη και προσφέροντας συνολικά 3,16 δισ. ευρώ. Προτιμούν περιοχές όπως τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη, ενώ διακρίνονται για τη μακρά διάρκεια παραμονής τους.

Αμερικανοί: Οι «πρωταθλητές» στις δαπάνες

Οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωρίζουν για τη γενναιοδωρία τους, ξοδεύοντας 676 ευρώ ανά ταξίδι και 107 ευρώ κατά μέσο όρο ανά διανυκτέρευση – τα υψηλότερα ποσά ανά επισκέπτη. Στη Στερεά Ελλάδα, η μέση δαπάνη τους φτάνει τα 193 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για αυθεντικές εμπειρίες και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρότι οι διανυκτερεύσεις τους μειώθηκαν ελαφρώς (-5,7%), τα έσοδα από αυτούς αυξήθηκαν κατά 13,6%, αγγίζοντας τα 1,58 δισ. ευρώ.

Πού παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη

Αν και σχεδόν όλες οι περιφέρειες κατέγραψαν αύξηση, η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο (+40,1%), ενώ ακολούθησε η Ήπειρος με άνοδο σχεδόν +20%. Η Δυτική Μακεδονία ήταν η μόνη που σημείωσε μικρή υποχώρηση (-2,2%).

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ