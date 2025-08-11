Έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τη Γάζα: «Υπόγραψε για τον τερματισμό της γενοκτονίας»

Έκκληση για συλλογή υπογραφών, ώστε να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα και να προστατευτούν οι άμαχοι, κάνουν οι Γιατροί χωρίς σύνορα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν δημόσια έκκληση ζητώντας τη συλλογή υπογραφών ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη Βουλή για να αναλάβουν άμεσα δράση για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και τον τερματισμό της γενοκτονίας.

Καλούν σε διπλωματική πίεση, άρση της πολιορκίας, προστασία ιατρικών δομών και διευκόλυνση ανθρωπιστικής βοήθειας.

