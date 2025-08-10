Πήγε στην μοναδική κρουαζιέρα γυμνιστών στην Βρετανία: Ο «χρυσός» και απαράβατος κανόνας που όλοι πρέπει να ακολουθούν

Πήγε στη μοναδική κρουαζιέρα γυμνιστών της Βρετανίας και αποκαλύπτει τον απαράβατο κανόνα που κάνει το ταξίδι ασφαλές και άνετο για όλους.

Στον ποταμό Exe στο Ντέβον της Βρετανίας πραγματοποιείται κάθε χρόνο μια μοναδική κρουαζιέρα γυμνιστών που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία 13 χρόνια. Η τριών ωρών βόλτα προσφέρει σε όσους τολμούν να βγουν από τα συνηθισμένα, μια εμπειρία όπου η γυμνότητα γιορτάζεται με σεβασμό, ασφάλεια και χωρίς σεξουαλικά ταμπού.

Ο απαράβατος «χρυσός» κανόνας της κρουαζιέρας

Η Rachel Wick, διοργανώτρια και ψυχή της εκδήλωσης μαζί με τον σύντροφό της Nigel, τονίζει πως υπάρχει ένας βασικός κανόνας που όλοι οι επιβάτες ακολουθούν απαρέγκλιτα: απαγορεύεται οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Είναι λυπηρό που πολλοί πιστεύουν ότι η γυμνότητα σημαίνει σεξ», εξηγεί η Rachel. «Το γεγονός αυτό κάνει αυτή την εκδήλωση έναν ασφαλή και φιλικό χώρο όπου ο καθένας νιώθει άνετα και ελεύθερος.»

Στην κρουαζιέρα συμμετέχουν άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα, από γιατρούς και δικηγόρους μέχρι σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ο Nigel επισημαίνει πως όλοι απολαμβάνουν την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η γυμνότητα, η οποία ξεπερνά τα κοινωνικά στερεότυπα και τις διακρίσεις.

Μια οικονομική και μοναδική εμπειρία

Η συμμετοχή κοστίζει μόλις 22 λίρες και περιλαμβάνει δωρεάν ζεστή πίτα, κάνοντας την εμπειρία προσιτή και ιδιαίτερη. Αν και κάποιοι ίσως βρουν τον έρωτα ή κάνουν νέες φιλίες, η κρουαζιέρα κρατά το κλίμα καθαρά πλατωνικό, με τις πιο «ζεστές» στιγμές να μένουν για μετά το τέλος της βόλτας.

