Πήγε στην μοναδική κρουαζιέρα γυμνιστών στην Βρετανία: Ο «χρυσός» και απαράβατος κανόνας που όλοι πρέπει να ακολουθούν
Στον ποταμό Exe στο Ντέβον της Βρετανίας πραγματοποιείται κάθε χρόνο μια μοναδική κρουαζιέρα γυμνιστών που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία 13 χρόνια. Η τριών ωρών βόλτα προσφέρει σε όσους τολμούν να βγουν από τα συνηθισμένα, μια εμπειρία όπου η γυμνότητα γιορτάζεται με σεβασμό, ασφάλεια και χωρίς σεξουαλικά ταμπού.
Ο απαράβατος «χρυσός» κανόνας της κρουαζιέρας
Η Rachel Wick, διοργανώτρια και ψυχή της εκδήλωσης μαζί με τον σύντροφό της Nigel, τονίζει πως υπάρχει ένας βασικός κανόνας που όλοι οι επιβάτες ακολουθούν απαρέγκλιτα: απαγορεύεται οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Είναι λυπηρό που πολλοί πιστεύουν ότι η γυμνότητα σημαίνει σεξ», εξηγεί η Rachel. «Το γεγονός αυτό κάνει αυτή την εκδήλωση έναν ασφαλή και φιλικό χώρο όπου ο καθένας νιώθει άνετα και ελεύθερος.»
Στην κρουαζιέρα συμμετέχουν άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα, από γιατρούς και δικηγόρους μέχρι σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ο Nigel επισημαίνει πως όλοι απολαμβάνουν την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η γυμνότητα, η οποία ξεπερνά τα κοινωνικά στερεότυπα και τις διακρίσεις.
Μια οικονομική και μοναδική εμπειρία
Η συμμετοχή κοστίζει μόλις 22 λίρες και περιλαμβάνει δωρεάν ζεστή πίτα, κάνοντας την εμπειρία προσιτή και ιδιαίτερη. Αν και κάποιοι ίσως βρουν τον έρωτα ή κάνουν νέες φιλίες, η κρουαζιέρα κρατά το κλίμα καθαρά πλατωνικό, με τις πιο «ζεστές» στιγμές να μένουν για μετά το τέλος της βόλτας.
