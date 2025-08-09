Κόβεις τα χάπια ή τις ενέσεις αδυνατίσματος; Δες τι συμβαίνει στο σώμα σου μέσα σε λίγες εβδομάδες

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η διακοπή των φαρμάκων αδυνατίσματος, όπως Ozempic και Mounjaro, μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία επαναπρόσληψη κιλών. Δες πότε ξεκινά και πώς να την αποφύγεις.

Τα τελευταία χρόνια, οι ενέσιμες θεραπείες όπως το Ozempic και το Mounjaro έχουν γίνει το απόλυτο trend σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος. Αρχικά δημιουργήθηκαν για τη ρύθμιση του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, αλλά γρήγορα κατέκτησαν τον κόσμο της showbiz και πλέον είναι διαθέσιμες – υπό προϋποθέσεις – και μέσω του NHS στη Βρετανία.

Η δράση τους βασίζεται σε μια απλή αρχή: μιμούνται τις ορμόνες που παράγει το σώμα μετά το φαγητό, κάνοντάς σε να νιώθεις χορτάτος για περισσότερη ώρα και μειώνοντας την όρεξη. Όμως, μια νέα μεγάλης κλίμακας μελέτη φέρνει ανησυχητικά νέα για όσους σκέφτονται να σταματήσουν.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου στο Science Daily, η διακοπή των φαρμάκων αδυνατίσματος οδηγεί σε σημαντική επαναπρόσληψη κιλών – και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζεις.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 11 διεθνείς μελέτες με συνολικά 1.574 άτομα σε θεραπεία και 893 στην ομάδα ελέγχου. Το αποτέλεσμα; Η ανάκτηση βάρους ξεκινούσε περίπου 8 εβδομάδες μετά τη διακοπή και συνεχιζόταν για 20 εβδομάδες πριν σταθεροποιηθεί.

Πόσο βάρος μπορεί να επιστρέψει

Η ποσότητα κιλών που επανέρχεται εξαρτάται από το φάρμακο και τη διάρκεια της θεραπείας. Για παράδειγμα, όσοι έκαναν 36 εβδομάδες θεραπείας με tirzepatide (Mounjaro) και στη συνέχεια έπαιρναν εικονικό φάρμακο, πήραν πίσω σχεδόν το 50% του βάρους που είχαν χάσει.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια πάθηση, όπως ο διαβήτης ή η υπέρταση. Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή της θεραπείας χωρίς σωστό πλάνο συντήρησης – δηλαδή σωστή διατροφή και άσκηση – οδηγεί σχεδόν σίγουρα στην επιστροφή των κιλών.

Πώς να αποφύγεις την επαναπρόσληψη

Οι κατασκευαστές των φαρμάκων συμβουλεύουν όσους σταματούν την αγωγή να δουλεύουν μαζί με τον γιατρό τους για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει:

Διατροφή χαμηλών θερμίδων

Αύξηση σωματικής δραστηριότητας

Συνεχή παρακολούθηση βάρους

Αν σκέφτεσαι να σταματήσεις το Ozempic ή το Mounjaro, πρέπει να γνωρίζεις ότι το σώμα σου θα αντιδράσει – και πιθανόν θα ανακτήσει γρήγορα κιλά. Η λύση δεν είναι απλά να «κόψεις» το φάρμακο, αλλά να έχεις σχέδιο συντήρησης για να διατηρήσεις το αποτέλεσμα.

