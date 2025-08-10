ΣΥΡΙΖΑ: «Να μη συμμετάσχει η Εθνική μπάσκετ στο φιλικό με το Ισραήλ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Εθνική ομάδα μπάσκετ να απέχει από τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πολιτικές γενοκτονίας στη Γάζα και καλώντας για διεθνείς κυρώσεις σε αθλητικό επίπεδο.

Την ακύρωση της συμμετοχής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται ότι: «Τη στιγμή που ο λιμός στη Γάζα σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ανοιχτά πως στόχος του είναι η εθνοκάθαρση. Όλο και περισσότερα κράτη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, ενώ Παλαιστίνιοι αθλητές δολοφονούνται δημόσια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η σωστή συμβολική στάση είναι η μη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό παιχνίδι με το Ισραήλ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης την επιβολή κυρώσεων σε αθλητικό επίπεδο, όπως συνέβη με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία:

«Είναι καιρός να επιβληθούν κυρώσεις στις ισραηλινές ομάδες και τις εθνικές αποστολές της χώρας. Να υπάρξει άμεση πίεση για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και την αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το Ισραήλ απόψε στις 20:30, σε φιλικό προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ, με τη συνάντηση να διεξάγεται στην Κύπρο.

