«Ιθάκη»: Ποιοι θα πραγματοποιήσουν ομιλία στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε τα ονόματα όσων θα μιλήσουν στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Ανακοινώθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg τα πρόσωπα που θα πραγματοποιήσουν ομιλία στην πρώτη παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη», αλλά και όσοι πρόκειται να συντονίσουν την εκδήλωση.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρώην πρωθυπουργός μέσα από ανάρτησή του στα social media, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη πολιτική του απάντηση σε όλους όσοι αντέδρασαν σε όσα έγραψε.

