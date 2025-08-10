Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
Ο Σον Νίκολσον, εγγονός του Τζακ Νίκολσον, συνελήφθη στο Λος Άντζελες για κακουργηματικές κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Σον Νάιτ Νίκολσον, εγγονός του θρυλικού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον, μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες για κατηγορίες κακουργηματικής ενδοοικογενειακής βίας.
