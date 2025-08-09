Πρόσεχε τι ρωτάς το ChatGPT: 60χρονος παραλίγο να πεθάνει μετά από “υγιεινή” συμβουλή

Ένας 60χρονος αντικατέστησε το αλάτι με επικίνδυνη ουσία μετά από συμβουλή του ChatGPT – Κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρή δηλητηρίαση.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, αλλά όπως αποδεικνύεται… όχι πάντα με ασφάλεια. Στις ΗΠΑ, ένας 60χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρή δηλητηρίαση, έπειτα από διατροφική αλλαγή που έκανε μετά από συμβουλή του ChatGPT.

Σύμφωνα με πρόσφατη ιατρική μελέτη στην Ουάσινγκτον, ο άνδρας – χωρίς κανένα ιστορικό ασθένειας – έφτασε στα επείγοντα πιστεύοντας ότι ο γείτονάς του τον δηλητηρίαζε. Εμφάνιζε έντονη δίψα, παράνοια και ψευδαισθήσεις, αρνούμενος να πιει νερό από το νοσοκομείο.

Από την «υγιεινή διατροφή» στην δηλητηρίαση

Όπως αποκαλύφθηκε, ο 60χρονος είχε διαβάσει για τις «αρνητικές επιπτώσεις» του χλωριούχου νατρίου (κοινού αλατιού) και αποφάσισε να το αφαιρέσει από τη διατροφή του. Όμως, δεν αφαίρεσε το αλάτι – αφαίρεσε μόνο το χλώριο. Και πώς το έκανε; Με αντικατάσταση του χλωριούχου νατρίου με βρωμιούχο νάτριο, μετά από αναζήτηση στο ChatGPT.

Το επικίνδυνο λάθος της AI

Το πρόβλημα; Το βρώμιο είναι τοξικό για τον άνθρωπο. Μέχρι το 1975 χρησιμοποιούνταν σε φάρμακα, αλλά απαγορεύτηκε λόγω των σοβαρών παρενεργειών του. Υψηλές δόσεις μπορούν να προκαλέσουν ναυτία, δερματικά προβλήματα, ψυχιατρικά συμπτώματα και ακόμη και απώλεια ισορροπίας ή δυσκολία στην ομιλία.

Οι εξετάσεις του 60χρονου έδειξαν επίπεδα βρωμιδίου 233 φορές πάνω από το ανώτατο όριο για υγιείς ανθρώπους. Ο άνδρας έπασχε από έλλειψη βιταμινών C, B12 και φολικού οξέος, ενώ παρουσίαζε έντονη αϋπνία, ακμή και κόκκινες δερματικές κηλίδες.

Η ανάρρωση και το μήνυμα των γιατρών

Μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς το «δηλητηριώδες αλάτι», η υγεία του βελτιώθηκε σημαντικά. Οι γιατροί όμως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: «Η χρήση AI για ιατρικές συμβουλές χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις»

Η υπόθεση αυτή δείχνει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι να λαμβάνουμε διατροφικές ή ιατρικές οδηγίες από chatbot χωρίς επαλήθευση από ειδικό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ