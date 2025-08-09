«Δηλητηριάστηκε» μπροστά στις κάμερες: Το βίντεο-σοκ του χρηματιστή της Wall Street που κατέρρευσε μόλις άκουσε την ποινή του

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Αμερική: Χρηματιστής δηλητηριάστηκε στο δικαστήριο μετά την ετυμηγορία – Το βίντεο ξανακυκλοφορεί.

Μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που καταγράφηκαν ποτέ σε δικαστική αίθουσα επανέρχεται στη δημοσιότητα, 13 χρόνια μετά. Ο Michael Marin, πρώην χρηματιστής της Wall Street και λάτρης της πολυτελούς ζωής, «δηλητηριάστηκε» μπροστά στις κάμερες, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του η οποία τον έστελνε ισόβια στη φυλακή. Το βίντεο της στιγμής ξαναβλέπει το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας ρίγη σε όσους το παρακολουθούν.

Η πολυτελής ζωή πριν την πτώση

Ο Marin ζούσε το όνειρο. Κυκλοφορούσε με Rolls-Royce, είχε στην κατοχή του έργα του Πικάσο, ακόμη και ιδιωτικό αεροπλάνο. Είχε κατακτήσει κορυφές όπως το Έβερεστ και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Όμως, πίσω από την εικόνα επιτυχίας, υπήρχε ένα μυστικό: οικονομικά προβλήματα και μεγάλα χρέη.

Η κατηγορία για εμπρησμό

Το 2011, ο Marin κατηγορήθηκε ότι έβαλε φωτιά σε πολυτελές σπίτι αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να εισπράξει την ασφάλεια. Οι έρευνες έδειξαν πως η φωτιά ξεκίνησε από τέσσερα διαφορετικά σημεία, οδηγώντας τις αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για εμπρησμό με πρόθεση.

Στις 28 Ιουνίου 2012, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο. Αντιμετώπιζε ποινή έως 21 ετών φυλάκισης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση, οι κάμερες κατέγραψαν τον Marin να βάζει διακριτικά κάτι στο στόμα του. Αρχικά φαινόταν σαν να χασμουριέται, όμως σύντομα κατέρρευσε, σφαδάζοντας στο πάτωμα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νεκροψία έδειξε ότι είχε καταπιεί κάψουλα κυανίου, την οποία πιθανότατα είχε ετοιμάσει πριν από τη δίκη. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε η ουσία, ενώ ένα email προς τον γιο του αποκάλυπτε ότι είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο καταδίκης.

Το βίντεο που σοκάρει ξανά

Το ανατριχιαστικό βίντεο της στιγμής κυκλοφορεί ξανά στο διαδίκτυο, υπενθυμίζοντας πόσο απρόβλεπτες και δραματικές μπορεί να γίνουν οι δικαστικές υποθέσεις. Η εικόνα του Marin να καταρρέει έχει στοιχειώσει όσους την έχουν δει.

