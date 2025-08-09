Τρόμος στην εθνική: Απόπειρα προσπέρασης νταλίκας καταλήγει σε θεαματική συντριβή (vid)

Στιγμές τρόμου στον αυτοκινητόδρομο Α14: Κόκκινο αυτοκίνητο επιχειρεί επικίνδυνη προσπέραση φορτηγού και καταλήγει να καταστραφεί ολοσχερώς.

Τρομακτικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ταμπλό (dashcam) σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Kettering, στη Βρετανία. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο, οδηγούμενο απερίσκεπτα, προσπάθησε να προσπεράσει μια τεράστια νταλίκα σε στενό χώρο μεταξύ δύο φορτηγών.

Το τραγικό λάθος

Στο βίντεο φαίνεται το κόκκινο όχημα να κινείται επικίνδυνα κοντά στις δύο νταλίκες, προσπαθώντας να «χωρέσει» ανάμεσά τους. Την ίδια στιγμή, το ένα φορτηγό αλλάζει λωρίδα, ακουμπάει το μικρό αυτοκίνητο και το εκσφενδονίζει εκτός πορείας. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το όχημα χάνει τον έλεγχο και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στη μέση του δρόμου.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αν και η σύγκρουση θα μπορούσε εύκολα να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Η αστυνομία της Βρετανίας υπενθυμίζει ότι οι επικίνδυνες προσπεράσεις, ειδικά σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους και κοντά σε βαρέα οχήματα, μπορούν να έχουν μοιραία κατάληξη. Τα φορτηγά έχουν μεγάλες «νεκρές ζώνες» και περιορισμένη ορατότητα, κάνοντας τέτοιες κινήσεις εξαιρετικά ριψοκίνδυνες.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο από την κάμερα ταμπλό κυκλοφόρησε στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και έντονα σχόλια από χρήστες που καταδικάζουν την επικίνδυνη οδήγηση. Πολλοί σχολίασαν ότι το περιστατικό αποτελεί «μάθημα ζωής» για κάθε οδηγό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ