Ο Τζέιμς Κάμερον έλυσε το μυστήριο της πόρτας του Τιτανικού: Θα μπορούσε να ζήσει και ο Τζακ (vids)

Μετά από αρκετά χρόνια ο Τζέιμς Κάμερον, δημιουργός της ταινίας «Τιτανικός» έδωσε την απάντηση στο ερώτημα που βασάνιζε τους τηλεθεατές.

Η ταινία «Τιτανικός» σημείωσε τεράστια επιτυχία το 1997 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες, ωστόσο από την πρώτη κιόλας προβολή ένα ερώτημα βασάνιζε τους εκατομμύρια θεατές που την παρακολούθησαν.

Το ερώτημα ήταν αν θα μπορούσε ο Τζακ (Λεονάρτνο Ντι Κάπριο) και η Ρόουζ (Κέιτ Γουίνσλετ) να μοιραστούν στο τέλος την ξύλινη πόρτα που επέπλεε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού. Ο Τζακ τελικά πεθαίνει από υποθερμία, ενώ η Ρόουζ μένει πάνω στην επιφάνεια. Η συγκεκριμένη σκηνή έγινε σύμβολο ρομαντικής θυσίας, αλλά και πηγή ατελείωτων συζητήσεων και θεωριών.

Η κουβέντα που «άναψε» και η απάντηση του Κάμερον

Το 2012, με αφορμή το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα «MythBusters», το οποίο δοκίμασε διάφορα σενάρια διάσωσης της Ρόουζ και του Τζακ, η κουβέντα «άναψε» για καλά. Μία από τις προτάσεις που έπεσαν, ήταν ότι το σωσίβιο της Ρόουζ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως στήριξη κάτω από την πόρτα, έτσι ώστε να επιπλέουν και οι δύο.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρότασης έδειξαν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης και των δύο. Τότε ο Τζέιμς Κάμερον απάντησε ότι ακόμη κι αν αυτό ήταν εφικτό, η ιστορία απαιτούσε τη θυσία του Τζακ για συναισθηματικούς λόγους.

Το πείραμα του Κάμερον το 2023

Όσο περνούσε ο καιρός, το συγκεκριμένο ερώτημα άρχισε να γίνεται viral και τότε με αφορμή τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας, ο Κάμερον αποφάσισε να επανεξετάσει την υπόθεση με μια πιο επιστημονική προσέγγιση. Σε συνεργασία με το National Geographic, δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Titanic: 25 Years Later with James Cameron». Στόχος του σκηνοθέτη ήταν να απαντήσει στο ερώτημα που ταλάνιζε για χρόνια τους θεατές.

Για το πείραμα, χρησιμοποιήθηκαν δύο κασκαντέρ αντίστοιχου ύψους και βάρους με τους δύο ηθοποιούς, φορώντας αισθητήρες θερμοκρασίας και καρδιακού ρυθμού. Το σκηνικό στήθηκε σε παγωμένο νερό, σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες του ναυαγίου. Το ξύλινο αντικείμενο ήταν αντίγραφο της πόρτας της ταινίας, με ίδιες διαστάσεις και πλευστότητα.

Τα τέσσερα σενάρια

Από το πείραμα του Τζέιμς Κάμερον για την περιβόητη σκηνή του «Τιτανικού» προέκυψαν τα παρακάτω τέσσερα σενάρια:

Το ίδιο με την ταινία, η Ρόουζ πάνω και ο Τζακ στο νερό. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: η θερμοκρασία του Τζακ έπεσε γρήγορα, οδηγώντας σε υποθερμία μέσα σε λίγα λεπτά. Και οι δύο στην επιφάνεια, αλλά με τα πόδια στο νερό. Η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη, όμως η απώλεια θερμότητας ήταν ακόμη σημαντική. Και οι δύο στην επιφάνεια με το στήθος έξω από το νερό. Σε αυτή την περίπτωση έγινε η μεγάλη ανατροπή: η θερμοκρασία έπεφτε πολύ πιο αργά και το τρέμουλο βοηθούσε στη διατήρηση θερμότητας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, με αυτό τον τρόπο ο Τζακ θα μπορούσε να επιβιώσει για αρκετές ώρες, μέχρι δηλαδή να φτάσει βοήθεια. Χρήση σωσιβίου για σταθερότητα. Παρά τις ελπίδες, η προσθήκη σωσιβίου κάτω από την πόρτα δεν έκανε ουσιαστική διαφορά στην πλευστότητα ή στη θερμοκρασία.

Το συμπέρασμα του Κάμερον

Μετά το πείραμα, ο Κάμερον διαπίστωσε ότι ο Τζακ είχε πιθανότητες να σωθεί, εφόσον είχε τοποθετηθεί σωστά στην επιφάνεια. «Υπό αυτές τις συνθήκες, με τη σωστή ισορροπία, θα μπορούσαν να είχαν επιζήσει και οι δύο», είπε. Ωστόσο, τόνισε ότι η ταινία δεν είναι ντοκιμαντέρ επιβίωσης αλλά μια ιστορία αγάπης και θυσίας. «Ο Τζακ έπρεπε να πεθάνει. Αυτό λέει το σενάριο, αυτό εξυπηρετεί το συναισθηματικό ταξίδι του θεατή», εξήγησε στη συνέχεια ο σκηνοθέτης. Μάλιστα, αστειευόμενος, παραδέχτηκε ότι αν ξαναγύριζε τη σκηνή σήμερα, θα έκανε την επιφάνεια μικρότερη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.

Το φαινόμενο με την «πόρτα του Τιτανικού»

Από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία, η «πόρτα του Τιτανικού» έχει μετατραπεί σε πολιτισμικό φαινόμενο. Από μιμίδια και ανέκδοτα μέχρι σοβαρές αναλύσεις, το θέμα επανέρχεται διαρκώς στα social media. Χαρακτηριστικό της έκτασης που πήρε το όλο θέμα είναι ότι κομμάτι ξύλου που χρησιμοποιήθηκε ως πόρτα στη σκηνή, πωλήθηκε σε δημοπρασία για σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια.

