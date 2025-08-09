Νέα Υόρκη: Η στιγμή που 17χρονος μακελάρης ανοίγει πυρ στην Times Square (vid)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Times Square της Νέας Υόρκης όταν ένας 17χρονος άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντας πολίτες.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία (NYPD).

Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

NYPD says a 17-year-old opened fire in Times Square overnight after a dispute, injuring an 18-year-old woman and two men aged 19 and 65.



The shooting occurred in the busy tourist hub around 2am local time.



The suspect has been arrested.#NewYork #TimesSquare pic.twitter.com/CqCTWwdggq — BPI News (@BPINewsOrg) August 9, 2025

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD. Στα πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται ο κόσμος να τρέχει πανικόβλητος, την στιγμή που ο δράστης έχει ανοίξει πυρ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ