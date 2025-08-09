Νέα Υόρκη: Η στιγμή που 17χρονος μακελάρης ανοίγει πυρ στην Times Square (vid)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Times Square της Νέας Υόρκης όταν ένας 17χρονος άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντας πολίτες.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία (NYPD).

Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

 

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD. Στα πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται ο κόσμος να τρέχει πανικόβλητος, την στιγμή που ο δράστης έχει ανοίξει πυρ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

