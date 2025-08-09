Καταγγελία για εμπρησμό στην Ανάβυσσο από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού: Βρέθηκε γκαζάκι
Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού καταγγέλλει εμπρησμό στη μεγάλη φωτιά της Κερατέας.
Καταγγελία για εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου έκανε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος
Μιλώντας στο ΕΡΤΝews για το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα, ανέφερε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου.
