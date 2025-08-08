Ο απόλυτος τρόμος: Αθλητής πήδηξε σε στενό φαράγγι από τα 31 μέτρα (vid)
Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στο Instagram με την πτώση ενός αθλητή από ύψος 31 μέτρων. O Jeremy Nicollin πηδάει σε στενό φαράγγι και βουτάει μέσα στο νερό, με το βίντεο να «κόβει» την ανάσα.
Ο αθλητής κατάδυσης, σκι και όλων των υπαίθριων αθλημάτων, όπως περιγράφει τον εαυτό του στο προφίλ του στα social media, φαίνεται στο βίντεο να κρέμεται από τα κάγκελα μιας γέφυρας.
Από κάτω του το μόνο που υπάρχει είναι το φαράγγι. Ο 34χρονος πετάει πρώτα μια πέτρα για να δει που θα καταλήξει. Μέσα σε δευτερόλεπτα αφήνει τα χέρια του και πέφτει από 31 μέτρα ύψος.
Η πρώτη του είναι εντυπωσιακή και τελικά, ο 34χρονος καταγήγει μέσα στο νερό, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό του για την παράτολμη προσπάθεια. Το εντυπωσιακό βίντεο έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας πάνω από 756.000 likes στο Instagram.

