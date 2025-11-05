Οι 30 έξαλλοι που είδαν τον Κακλαμάνη, το πολύπαθο άγαλμα Τρούμαν και η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις εξελίξεις που έφερε στο εσωτερικό της ΝΔ η υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Με έναν αναστεναγμό συνοδεύουν κυβερνητικά στελέχη κάθε τους αναφορά εδώ και μέρες στον παραιτηθέντα CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, ο οποίος χθες πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια μετά την έκρηξη των γαλάζιων βουλευτών.

«Πρέπει να κάνουν έναν σύλλογο ο Σκλήκας με τον Παπαδημητρίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ», μου έλεγε χθες κυβερνητική πηγή με στωικότητα, ομολογώντας ότι προφανώς υπάρχουν και άλλα κρυμμένα ταλέντα που θα αποκαλυφθούν στην επόμενη κρίση.

Πάντως, αν ο Σκλήκας τα έλεγε όπως τα είπε δύο μέρες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης τίποτα δεν θα είχε γίνει, θα είχε εξηγηθεί ο σχεδιασμός και οι βουλευτές δεν θα είχαν εκραγεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr