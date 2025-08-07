Πέθανε ο Μπράντον Μπλάκστοκ μόλις στα 48 του

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Μπλάκστοκ, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Συγκλονισμένη η Κέλι Κλάρκσον αναβάλλει τις εμφανίσεις της.

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ, πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Κέλι Κλάρκσον και γνωστός μάνατζερ καλλιτεχνών, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειας μέσω δήλωσης στο περιοδικό People, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά οδύνη ανακοινώνουμε την απώλεια του Μπράντον. Έδωσε σκληρή μάχη για περισσότερα από τρία χρόνια και έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Η ανάρτηση της Κλάρκσον

Η Κέλι Κλάρκσον, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε ότι αναβάλλει τις προγραμματισμένες συναυλίες της στο Λας Βέγκας, προκειμένου να σταθεί δίπλα στα παιδιά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Παρότι σπάνια μιλώ δημόσια για την προσωπική μου ζωή, αυτή τη φορά νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ ότι ο πατέρας των παιδιών μου αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να είμαι παρούσα γι' αυτά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μπλάκστοκ είχε αποκτήσει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο -τη Σαβάνα και τον Σεθ- ενώ πρόσφατα είχε γίνει και παππούς. Με την Κλάρκσον απέκτησαν επίσης δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους, που κράτησε από το 2013 μέχρι το 2022.

Σεβασμός στην ιδιωτικότητα

Η οικογένεια ζητά από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των παιδιών και των συγγενών του εκλιπόντος. Οι εκδηλώσεις αγάπης και συμπαράστασης, όπως αναφέρουν, εκτιμώνται ιδιαίτερα, όμως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία και η αξιοπρέπεια του αποχαιρετισμού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ