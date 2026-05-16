Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος billionaire αθλητής στη Βρετανία: Πώς διπλασίασε την περιουσία του σε μια νύχτα

O Ντέιβιντ Μπέκαμ μπήκε και επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου που έφτασε το τεράστιο δεκαψήφιο οικονομικό ορόσημο.

Σύμφωνα με την τελευταία λίστα πλουσίων της Sunday Times, μαζί με την σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, έχουν ξεπεράσει επίσημα το όριο του απόλυτου πλούτου, με τη συνολική καθαρή τους περιουσία να εκτοξεύεται στα 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια.

