Η SIXT μετέτρεψε το Santorini Experience 2025 σε μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες

Ασφάλεια και άνεση συνδυάστηκαν με αθλητισμό, ευεξία και κοινωνική προσφορά

Με φόντο το εντυπωσιακό ηφαιστειακό τοπίο και τη μοναδική ενέργεια της Σαντορίνης, η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη συμμετοχή της στο Santorini Experience 2025 ως Premium Mobility Partner, προσφέροντας υπηρεσίες μετακίνησης υψηλής ποιότητας και υποστηρίζοντας τη διοργάνωση σε κάθε της πτυχή.

Η παρουσία της SIXT ξεπέρασε τα όρια μιας χορηγίας, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην εμπειρία των αθλητών και επισκεπτών, συνδέοντας τη φιλοσοφία της premium μετακίνησης με τις αξίες του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Αθλητισμός, Εκπαίδευση και Οδική Ασφάλεια. Κάθε διαδρομή, είτε στον δρόμο, είτε στη θάλασσα, αποτέλεσε για την εταιρεία ευκαιρία να δείξει πώς η ασφάλεια, η άνεση και η υπευθυνότητα μπορούν να συνδυαστούν με μοναδικές εμπειρίες.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στη Σαντορίνη: Κάθε βήμα έμπνευση

Η Ολυμπιονίκης, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, βρέθηκε για ακόμα μία φορά στη Σαντορίνη ως πρεσβευτής και αθλήτρια της SIXT, εμπνέοντας συμμετέχοντες και θεατές με το πάθος, την επιμονή και το ήθος της. Στη φετινή διοργάνωση, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη υποστήριξε με την παρουσία της τη διαδρομή trail running 10 χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που είχε ως εκκίνηση και τερματισμό το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας. Εκατοντάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να τρέξουν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά σκηνικά του πλανήτη - την επιβλητική Καλντέρα.

Ξεχωριστές εμπειρίες και μέσα στο νερό

Ο αγώνας open water 2,4 χλμ. από το Ηφαίστειο έως το Παλιό Λιμάνι των Φηρών προσέφερε μοναδικές συγκινήσεις και δυνατές στιγμές. Ξεχώρισε η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Στάμου, μέλους της νέας γενιάς κολυμβητών και ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Από το 2015 έως το 2021, ο Κωνσταντίνος Στάμου κατέρριψε περισσότερα από 20 πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησε πολυάριθμες πανελλήνιες και διεθνείς νίκες, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η SIXT φρόντισε για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, προσφέροντας το ειδικό σωσίβιο ασφαλείας SIXT - μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της να συνδυάζει υπευθυνότητα, καινοτομία και υψηλά πρότυπα ασφάλειας με τη χαρά της εμπειρίας.

Mobility Session powered by SIXT: Ευεξία και ισορροπία

Η φετινή διοργάνωση εμπλουτίστηκε με το Mobility Session powered by SIXT, ένα ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο για αθλητές και λάτρεις της άσκησης. Σε συνεργασία με την ομάδα του JOINT Athens και τους Άγγελο Γιακουμίδη και Γιώργο Πουλιανίτη, οι συμμετέχοντες έμαθαν τεχνικές κινητικότητας, ευλυγισίας και πρόληψης τραυματισμών, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής προπόνησης, της ισορροπίας σώματος και πνεύματος και της αποφυγής τραυματισμών.

Εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθησία

Με εφαλτήριο τις αξίες του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η SIXT στήριξε πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ενδυνάμωση των νέων. Ο Δημήτρης Παπανικολάου, Ολυμπιονίκης και πρεσβευτής του Ομίλου, μίλησε σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου για τη συμπερίληψη και τη σημασία του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, ο Θανάσης Χούντρας, εκπαιδευτής μηχανοκίνητου αθλητισμού, πραγματοποίησε βιωματικές ομιλίες για την οδική ασφάλεια, ενθαρρύνοντας τους νέους να υιοθετήσουν υπεύθυνη συμπεριφορά και κουλτούρα πρόληψης. Αυτές οι δράσεις αναδεικνύουν τη δέσμευση της SIXT να επενδύει στους ανθρώπους και να δημιουργεί θετικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από τον αθλητισμό και την εκπαίδευση.

Μετακίνηση με σιγουριά, άνεση και στυλ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η SIXT προσέφερε προνομιακές τιμές ενοικίασης, δίνοντας στους συμμετέχοντες και επισκέπτες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν το νησί με άνεση, σιγουριά και τον premium χαρακτήρα που εκπροσωπεί το brand.

Με το Santorini Experience 2025, η SIXT απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η μετακίνηση δεν είναι απλώς μέσο — είναι εμπειρία, διαδρομή και αξία, γεμάτη ποιότητα, φροντίδα, υπευθυνότητα και σεβασμό, στοιχεία που καθοδηγούν το brand σε κάθε του βήμα.