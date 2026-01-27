Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

Μπορεί να φαίνεται απίθανο όμως ένα χημικό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη από ζάχαρη και αλεύρι!

Η έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή προπανίου, φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν λιγότερο γνωστό αλλά απολύτως υπαρκτό κίνδυνο στη βιομηχανία τροφίμων.

Πρόκειται για το φαινόμενο των εκρήξεων σκόνης, όπου υλικά καθημερινής χρήσης, όπως το αλεύρι και η ζάχαρη, μπορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να λειτουργήσουν ως καύσιμη και εκρηκτική ύλη.

