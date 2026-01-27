Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

Η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου περνά στη νέα εποχή, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων.

Τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης απαιτούμενων δικαιολογητικών, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, ιδιαίτερα για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, τηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

