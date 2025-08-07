Πρόστιμα έως €50.000 και φυλάκιση για παραβίαση κανόνων πυροπροστασίας στην ύπαιθρο

Φυλάκιση και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για όσους αψηφούν τους κανονισμούς. Πάνω από 600 παραβάσεις από τις αρχές του έτους!

Ανησυχητικά αυξημένος είναι ο αριθμός των πυρκαγιών που ξεσπούν φέτος στην ύπαιθρο, εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως τονίζεται, μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 600 περιστατικά παραβάσεων σχετικών με την πρόληψη πυρκαγιών, αρκετά εκ των οποίων είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

«Καμπανάκι» από το Υπουργείο

Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφή καύσης σε δασικές, αγροτικές και οικοπεδικές εκτάσεις.

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται:

• η καύση ξερών χόρτων, κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων

• οι θερμές εργασίες (όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπή μετάλλων και λείανση)

• η χρήση πυροτεχνημάτων ή βεγγαλικών

• το κάπνισμα μελισσών

Η απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως του δείκτη επικινδυνότητας, με ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς όταν αυτός είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

Έως και 50.000 ευρώ τα διοικητικά πρόστιμα

Η μη συμμόρφωση με τα προληπτικά μέτρα επιφέρει βαριά πρόστιμα, τα οποία, σύμφωνα με την 19η/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, μπορεί να φτάσουν έως και τα 50.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ενδεχόμενο κίνδυνο που δημιουργείται.

Φυλάκιση και δήμευση περιουσίας

Πέραν των διοικητικών ποινών, ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει και αυστηρότατες ποινικές συνέπειες. Όσοι παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση φωτιάς ή επικίνδυνων εργαλείων σε ευαίσθητες περιοχές, σε ημέρες υψηλού κινδύνου, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που από την παράβαση προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά ή κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, οι υπαίτιοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ο εμπρησμός, όπως ορίζεται πλέον στον Ποινικό Κώδικα, τιμωρείται με πολυετή κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής ή εξαγοράς της ποινής, και με χρηματικά πρόστιμα που φτάνουν έως τις 200.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις σοβαρής ζημιάς ή απώλειας ζωής, είναι δυνατή ακόμη και η δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

Έκκληση για υπευθυνότητα, ενημέρωση και πρόληψη

Το υπουργείο υπογραμμίζει την ανάγκη για απόλυτη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της 9ης/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης και καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται υπεύθυνα για τις ενέργειες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το δείκτη επικινδυνότητας κάθε περιοχής.

Η πρόληψη και η υπευθυνότητα όλων είναι το βασικό «όπλο» απέναντι στις πυρκαγιές που απειλούν δάση, οικισμούς και ανθρώπινες ζωές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ