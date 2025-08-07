Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στα Νέα Στύρα: «Σάστισε ο καπετάνιος»

Ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα.

Μεγάλη ρωγμή, μήκους 20 μέτρων, εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, την ώρα που ο καπετάνιος του πλοίου δήλωσε πως «κόλλησαν τα πηδάλια».

Οι 105 επιβάτες, με σωσίβια που πήραν και φόρεσαν μόνοι τους, απομακρύνθηκαν με βάρκες ιδιωτών, καταγγέλοντας από την πρώτη στιγμή πως δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση από το πλήρωμα του φέρι μποτ και πως ενήργησαν από μόνοι τους ακόμα και για τα σωσίβια.

