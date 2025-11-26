Επιστρέφουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας: «Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών»

Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) παρουσιάστηκαν το πρωί της Τετάρτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Εργασίας, με την παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Η αρμόδια υπουργός χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», προσθέτοντας ότι «μετά από πολλούς μήνες ουσιαστικού διαλόγου, η προσπάθεια έγινε πράξη». Όπως γνωστοποίησε, ο οδικός χάρτης της συμφωνίας θα εκδοθεί εντός Δεκεμβρίου, ενώ η νομοθέτησή της αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr