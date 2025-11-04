Σκότωσε πάνω από 100 Γερμανούς στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Τα κατορθώματα του πιο φονικού ελεύθερου σκοπευτή (vids)

Τα κατορθώματα ενός αδίστακτου ελεύθερου σκοπευτή που σκότωσε περισσότερους από 100 Γερμανούς στον A' Παγκόσμιο Πόλεμο έρχονται ξανά στο προσκήνιο μετά την πώληση των μεταλλίων του.

Προς πώληση βγήκαν τα μετάλλια ενός ελεύθερου σκοπευτή, ο οποίος έδρασε κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνο που δεν ήταν ένας απλός ελεύθερος σκοπευτής, αλλά ο άνθρωπος που έγραψε την δική του ιστορία, σκοτώνοντας πάνω από 100 Γερμανούς.

Ο υπολοχαγός Neville Methven ηγήθηκε μιας μονάδας ελεύθερων σκοπευτών αποτελούμενης από 24 άνδρες που επιχείρησαν στο Δυτικό Μέτωπο. Κρυμμένοι μέσα σε κρατήρες οβίδων στη «Νεκρή Ζώνη», σκότωσαν συνολικά πάνω από 3.000 εχθρούς μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Όμως, οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που μόνο έξι από αυτούς επέζησαν του πολέμου.

Ο υπολοχαγός Methven ήταν ένας από τους επιζώντες ελεύθερους σκοπευτές. Χρησιμοποιώντας το τροποποιημένο του τουφέκι Lee Enfield, έγινε ένας από τους πιο θανατηφόρους σκοπευτές του πολέμου. Τιμήθηκε με το Στρατιωτικό Σταυρό για τα κατορθώματά του ως επικεφαλής των «Νοτιοαφρικανών Ελεύθερων Σκοπευτών του Μπέιλι». Αυτό το μετάλλιο, μαζί με τα υπόλοιπα, πρόκειται να δημοπρατηθούν από τον οίκο Morton & Eden στο Λονδίνο.

Η ιστορία του Methven και τα κατορθώματά του

Ο υπολοχαγός Methven, γιος κατασκευαστή λίνου, γεννήθηκε το 1884 στο Στέρλινγκ της Σκωτίας, αλλά μετακόμισε παιδί με την οικογένειά του στη Μοζαμβίκη. Αρχικά εργάστηκε ως ιδιωτικός σκοπευτής για τον μεγιστάνα των διαμαντιών και του χρυσού, Sir Abe Bailey.

Το 1916, το Βρετανικό Υπουργείο Πολέμου απευθύνθηκε στη Νότια Αφρική προκειμένου να στρατολογήσει ικανούς σκοπευτές για να ενισχύσουν τις βρετανικές δυνάμεις στο Δυτικό Μέτωπο. Εκείνη την εποχή, οι Γερμανοί ελεύθεροι σκοπευτές είχαν αποκτήσει το πάνω χέρι στη μάχη, σκοτώνοντας δεκάδες Βρετανούς στρατιώτες.

Ο υπολοχαγός Methven, χάρη στην εξαιρετική του σκοπευτική ικανότητα, επιλέχθηκε να ηγηθεί των Νοτιοαφρικανών Ελεύθερων Σκοπευτών (S.A. Sharpshooters), οι οποίοι πολέμησαν με την 1η Βρετανική Μεραρχία. Βρέθηκε στην καρδιά των μαχών στο Σομ και στο Πασεντάλε, όπου τιμήθηκε με τον Στρατιωτικό Σταυρό για «εξέχουσα υπηρεσία στο πεδίο της μάχης».

«Μία από τις τακτικές μας ήταν να βγαίνουμε, μετά από αναγνώριση, στη Νεκρή Ζώνη τις πρώτες πρωινές ώρες, υπό κάλυψη έντονου βομβαρδισμού. Με την αυγή βρισκόμασταν στις θέσεις μας, συνήθως μέσα σε παλιούς κρατήρες οβίδων, με θέα στα γερμανικά χαρακώματα, χωρίς να γνωρίζουν την παρουσία μας. Στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης, ένας νέος σφοδρός βομβαρδισμός άρχιζε πάνω στις γερμανικές θέσεις και μέσα στον εκκωφαντικό θόρυβο, πυροβολούσαμε τους εχθρούς στα χαρακώματα τους. Τα καπέλα τους συνήθως έπεφταν ή εκτοξεύονταν στον αέρα όταν τους πετυχαίναμε», είχε διηγηθεί ο Methven.

Η στρατηγική επιστολή που έλαβε

Η ικανότητα του Methven επαινέθηκε σε επιστολή του 1919 από τον στρατηγό Peter Strickland, ο οποίος του έγραψε: «Εκτίμησα και εκτιμώ ιδιαίτερα τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρατε εσείς και οι άνδρες σας στη μεραρχία. Σας γνώρισα όλους προσωπικά και γνωρίζω τις μεγάλες κακουχίες και κινδύνους που αντιμετωπίσατε.

Στις σφοδρές μάχες του Σομ το έργο σας ήταν αξιοσημείωτο και προξενήσατε μεγάλες απώλειες στον εχθρό στο Βέλγιο. Θυμάμαι τις απελπιστικές συνθήκες του χειμώνα και όλα αυτά τα υπομείνατε με αποφασιστικότητα και αφοσίωση. Τα καθήκοντά σας απαιτούσαν αυτοπειθαρχία, ανδρεία και ψυχραιμία, αρετές που επιδείξατε όλοι σε υψηλό βαθμό».

Η ζωή μετά τον πόλεμο

Μετά το τέλος του πολέμου, ο υπολοχαγός Methven εργάστηκε ως θηροφύλακας και κυνηγός τροπαίων. Τη δεκαετία του 1930, όταν μια αγέλη ανθρωποφάγων λιονταριών είχε προκαλέσει τον τρόμο στην περιοχή Τσικουάουα στο Μαλάουι, σκότωσε μόνος του οκτώ από αυτά για να προστατεύσει τους κατοίκους. Αργότερα εργάστηκε ως διευθυντής τράπεζας και πέθανε το 1974 στη Μπουλαουάγιο της Ζιμπάμπουε, σε ηλικία 90 ετών.

Το σύνολο των μεταλλίων του, που προέρχεται από τη συλλογή του εκλιπόντος συλλέκτη Dennis Trotter, αναμένεται να αποφέρει από 3.000 έως 5.000 λίρες. Εκπρόσωπος του οίκου Morton & Eden δήλωσε: «Ο υπολοχαγός Neville Methven ηγήθηκε της επίλεκτης μονάδας ελεύθερων σκοπευτών “Bailey’s South African Sharpshooters”, με δύο δωδεκάδες άνδρες, που επιχειρούσε στο Δυτικό Μέτωπο από τον Απρίλιο του 1916 έως την ανακωχή του Νοεμβρίου 1918. Χρησιμοποιώντας το τροποποιημένο τουφέκι Lee Enfield, κατέγραψε προσωπικά πάνω από 100 επιβεβαιωμένες δολοφονίες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο φονικούς σκοπευτές του Μεγάλου Πολέμου».

