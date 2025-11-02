Ποιες ήταν οι 7 θάλασσες για τους Αρχαίους Έλληνες: Κάτι περισσότερο από γεωγραφία

Για τους Αρχαίους Έλληνες οι 7 θάλασσες ήταν μονοπάτια πολιτισμού, ιδεών και ανταλλαγών

Με τον όρο Επτά Θάλασσες έχει καθιερωθεί να αναφερόμαστε στους ωκεανούς και για την ακρίβεια στα επτά σώματα ωκεάνιου νερού. Ήδη από τον 19ο αιώνα με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου, περιλαμβάνουμε: τον Αρκτικό Ωκεανό, τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, τον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, τον Ινδικό Ωκεανό, τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό και τον Νότιο (ή Ανταρκτικό) Ωκεανό.

Ο συγκεκριμένος όρος πρωτοεμφανίζεται από το 2300 πΧ όταν οι Μεσοποτάμιοι ήταν οι πρώτοι στην ιστορία της αστρονομίας, που διατήρησαν αρχεία των επτά κινουμένων ουράνιων σωμάτων τα οποία παρατηρούσαν – οι επτά Κλασσικοί Πλανήτες/Επτά Ουρανοί – και έκαναν αυτή τη σύνδεση, με τις επτά τους θάλασσες.

